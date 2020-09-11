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Hayat Netflix çocuk istismarı yaptığı Minnoşlar filmini savundu Güçlü bir hikayesi var, bir şans verin
TELEVİZYON

Netflix çocuk istismarı yaptığı Minnoşlar filmini savundu: Güçlü bir hikayesi var, bir şans verin

Dijital yayın platformu Netflix’de yayınlanması planlanan “Minnoşlar” adlı filmde 11 yaşındaki kızların müstehcen dansları ve kıyafetleri çocuk istismarı tartışmalarını başlatmıştı. Büyük tepki toplayan filmin kaldırılması için imza kampanyası başlatılmıştı. Şirket, çocukları cinsel obje haline getiren afiş için özür dilemiş, ancak filmin yayınını durdurmamıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Netflix'ten skandal bir açıklama geldi. Minnoşlar'ı savunan şirket, filmin ‘güçlü bir hikâyesi olduğunu’ söyledi.

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Çocuk istismarı yapılan Minnoşlar filmi büyük tepki topladı.
Çocuk istismarı yapılan Minnoşlar filmi büyük tepki topladı.

Netflix, dünya genelinde çocukları cinsel obje haline getirdiği gerekçesiyle eleştirilen ‘Cuties/Minnoşlar’ filmini savundu. Filmin güçlü bir sosyal yorum taşıdığını belirten Netflix, eleştirenleri ‘filme bir şans vermeye’ çağırdı.

"Herkesi filmi izlemeye teşvik ediyoruz"

Fox News’e bir açıklama yapan şirket, “Cuties, küçük çocukların cinselleştirilmesine karşı sosyal bir yorum. Bu ödüllü bir film ve genç kızların sosyal medyada ve daha genel olarak büyüdükleri toplumda karşılaştıkları baskı hakkında güçlü bir hikâye. Bu mühim konuları önemseyen herkesi filmi izlemeye teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Netflix'e pedofili tepkisi: Minnoşlar adıyla yayınlanan 'Cuties' isimli film çocuk istismarını normalleştiriyor

Netflix beden üzerinden insanları inşa ediyor: Minnoşlar filmi dünya genelinde çocuk istismarı konusunda büyük tartışmalara yol açtı
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Netflix beden üzerinden insanları inşa ediyor: Minnoşlar filmi dünya genelinde çocuk istismarı konusunda büyük tartışmalara yol açtı
  • Film, Senegalli 11 yaşındaki Amy isimli bir kız çocuğunun hikâyesini anlatıyor. Amy, ailesinin geleneksel ve muhafazakâr yaşam tarzıyla, özgürlükçü komşuları ve onun dans grubunun sunduğu kaçış fırsatı arasında kalıyor.

Netflix'in yayınladığı 'Minnoşlar' filmi Türkiye'de yayından kaldırıldı
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Netflix'in yayınladığı 'Minnoşlar' filmi Türkiye'de yayından kaldırıldı

RTÜK yayından kaldırdı

Filmin afişi ve cinsel çağrışım yaptığı belirtilen dans sahneleri nedeniyle ‘Cuties/Minnoşlar’ büyük tartışma yarattı. Pek çok kesim, bir kız çocuğunun cinsel obje haline getirildiğini belirterek tepki gösterdi. Türkiye’de de RTÜK’ün talebi üzerine yayın kataloğundan kaldırıldı.

Netflix'ten alenen çocuk istismarı: Minnoşlar filminde oynayanlar 11 yaşında ama izleyenler +18
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Netflix'ten alenen çocuk istismarı: Minnoşlar filminde oynayanlar 11 yaşında ama izleyenler +18
Netflix çocuk istismarından vazgeçmiyor. Bir Amerikan şirketi olan Netflix, online film ve dizi izleme platformu olarak yayın hayatına başladığı günden itibaren çok konuşuluyor. Netflix, yine tartışmalı bir yapım ile adından bahsettiriyor. Yayınladığı film ve diziler ile her zaman eleştiri oklarının hedefinde olan Netflix, yeni bir rezalete imza attı. Orijinal adı Cuties olan ve Türkiye'de Minnoşlar adıyla yayına girecek olan Netflix'in yeni filmi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Neden mi? Gelin nedenlerini birlikte inceleyelim.

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