Niğde'de doktorları şaşırtan tümör hastanın karnından çıktı: 40 santimetre çapında 5 buçuk kilo ağırlığında

Hastanın bunlarla ilgili birtakım sıkıntıları vardı. Bu sıkıntılarla dahiliye hekimi arkadaşımıza geldiğinde bunun büyük bir kitle olduğu görüldü. Ameliyattan önce ne olduğunu anlamak için biyopsi yaptık. Ardından da hasta cerrahiye sevk edildi. Hasta cerrahiye sevk edildikten sonra bizi ilgilendiren kısım sarkom (yumuşak doku kanseri) tanısı konulan tümörün başka organa sıçrayıp sıçramadığıydı. Tetkikler sonucu diğer organlara sıçrama olmadığını gördük. Dolayısıyla bunun net tedavisi için öncelikle cerrahi düşünüldü. Cerrahi yapabilmek için de o bölgeyi geride tümör bırakmadan temizlemeniz gerekiyor. Hasta yaşlı olduğu ve daha önce kalp operasyonu geçirdiği için anestezi başta olmak üzere değişik branşlar gördükten ve gerekli kan teminini sağladıktan sonra ameliyata aldık. Kitlenin bulunduğu alan özellikle toplardamara çok yakın olduğundan ameliyat sırasında büyük kanamalara hatta hastanın hayatına mal olma riski olan bir ameliyattı. Bu riskler kendisine anlatıldıktan sonra kendisinin de onayıyla ameliyata karar verildi. Radyoterapi ve kemoterapi ise gelecek olan patalojideki ayrıntılı bilgilerle yol alacağımız bir durum. Hastamızın karnının içerisinden 30, 50, 15 santim büyüklüğünde neredeyse 3 çocuk büyüklüğünde ve 10 kilo ağırlığında bir kitle çıkardık.