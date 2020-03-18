Hayat Antalyada nöbetçi eczanede şeffaf branda ile koronavirüs önlemi
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Nöbetçi eczanede 'şeffaf branda' ile koronavirüs önlemi

Antalya'da nöbetçi eczanede 'şeffaf branda' ile koronavirüs önlemi

Antalya'da nöbetçi eczane, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı, şeffaf brandayla ayırdı. Müşteriler, alınan önlemden dolayı eczane çalışanlarına teşekkür etti.

Haber Merkezi DHA
İlk anda şaşıran müşteriler de aldıkları önlem nedeniyle eczane çalışanlarına teşekkür etti.
İlk anda şaşıran müşteriler de aldıkları önlem nedeniyle eczane çalışanlarına teşekkür etti.

Muratpaşa ilçesinde, nöbetçi eczanenin koronavirüse karşı aldığı önlem görenleri şaşırttı. Eczane çalışanları, kendilerini ve müşterilerini korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ile ayırdı.

DHA
Müşteriler, alınan önlemden dolayı eczane çalışanlarına teşekkür etti.

Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşteriler ile ilaç ve para alışverişini de brandada açtıkları deliklerden yaptı. Eczane çalışanları, önlemi oluşan yoğunluk nedeniyle aldıklarını söyledi.

DHA
Müşteriler, alınan önlemden dolayı eczane çalışanlarına teşekkür etti.

İlk anda şaşıran müşteriler de aldıkları önlem nedeniyle eczane çalışanlarına teşekkür etti.

Rahatsızlığı nedeniyle eczaneye ilaç almaya gelen Mehmet Kütmeç, "Eczaneye girdiğimde çok şaşırdım. Sonra salgın nedeniyle alınan bu önlem çok mantıklı geldi. Umarım diğer yerlere de örnek olur. Tedbiri elden bırakmamak gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Nöbetçi eczanede 'şeffaf branda' ile koronavirüs önlemi
FOTOĞRAF 7
Title
Muratpaşa ilçesinde, nöbetçi eczanenin koronavirüse karşı aldığı önlem görenleri şaşırttı.
Title
Eczane çalışanları, kendilerini ve müşterilerini korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ile ayırdı.
Title
Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşteriler ile ilaç ve para alışverişini de brandada açtıkları deliklerden yaptı. Eczane çalışanları, önlemi oluşan yoğunluk nedeniyle aldıklarını söyledi.
Title
İlk anda şaşıran müşteriler de aldıkları önlem nedeniyle eczane çalışanlarına teşekkür etti.
Title
Rahatsızlığı nedeniyle eczaneye ilaç almaya gelen Mehmet Kütmeç, Eczaneye girdiğimde çok şaşırdım. Sonra salgın nedeniyle alınan bu önlem çok mantıklı geldi. Umarım diğer yerlere de örnek olur. Tedbiri elden bırakmamak gerektiğini düşünüyorum dedi.
Title
Title
Nöbetçi eczanede 'şeffaf branda' ile koronavirüs önlemi
Antalya'da nöbetçi eczane, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı, şeffaf brandayla ayırdı. Müşteriler, alınan önlemden dolayı eczane çalışanlarına teşekkür etti.


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Koronavirüse dikkat çekmek için dolmuşuna maske taktı
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Koronavirüse dikkat çekmek için dolmuşuna maske taktı
Ankara'da dolmuş şoförü olan bir vatandaşın koronavirüse dikkat çekmek için yaptığı hareket de ilgi gördü. Altındağ ilçesindeki Abidinpaşa hattında dolmuş şoförü olan Adem Kaya, koronavirüse dikkat çekmek amacıyla dolmuşuna maske taktı. Ankara dolmuşçuları olarak araçların hepsini dezenfekte ettirdiklerini dile getiren Adem Kaya, “Araçlarımızın hepsi halkın güvenliği, çocukların, yaşlıların rahat rahat inip binebilmesi için teker teker dezenfekte edilmiş olup halkın güvenliğine açık durumdadır” dedi.


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