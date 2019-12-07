Obeziteden ölen insan sayısı açlıktan ölen insan sayısını geçti: Türkiye'nin de yüzde 30’u obez

İkinci sağlık hizmetleri bölgesinde yer alan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çevre illerle birlikte yaklaşık 3 milyon kişiye hizmet veriyor.

Sağlık Bakanlığının sağlık kuruluşlarında merkez açma önerisiyle harekete geçen hastane, geçtiğimiz günlerde ’Obezite Merkezi’ni hizmete açmıştı.

Hastane bünyesinde açılan merkez, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer alan obeziteyle etkin mücadele için çalışmalara başladı.

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Hastane bazlı yapılan çalışma sonucunda bölgede kilo almanın sağlık belirtisi olarak algılandığı belirtildi. Bu yanlış algının önüne geçmek için öncelikle obezite konusunda bilgilendirmelerde bulunan hastane, aşırı karbonhidrat ve kalori içerikli besinlerin azaltılması konusunda bilinçlendirme kampanyası başlattı.

Obeziteden ölen insan sayısı açlıktan ölen insan sayısını geçti

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; obeziteden ölen insan sayısının açlıktan ölen insan sayısını geçtiğine dikkat çekti. Türkiye nüfusunun yüzde 30’nun obez sınıfına girdiğini dile getiren Başhekim Çelik, vücutta aşırı yağ birikmesinin obezite olarak tanımlandığını söyleyerek şu şekilde konuştu:

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“Bir kişinin vücut kitle endeksinin 40’ın üzerinde olmasıyla kişi hasta kabul edilir. Obezite dünyada bir salgın gibi yayılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün son yıllarda çok çarpıtıcı tespitleri vardır. Bu tespitlerden bir tanesi ise dünyada açlıktan ölen insan sayısı, fazla beslenmekten ölen insan sayısından daha azdır.

Obeziteden ölen insanların sayısı, açlıktan ölen insan sayısını geçti. Son yıllarda bilincin artmasıyla obeziteyle mücadele artış gösterdi. Ülkemizde de nüfusun yüzde 30’u obez sınıfına girmektedir. Obeziteyle mücadele konusunda Sağlık Bakanlığımızın belli bir programı var. Bu çerçevede obezite merkezlerinin açılması öngörülüyor” dedi.

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Bölgede kilolu olmayla ilgili yanlış bir algı olduğunun altını çizen Çelik, “Bölgede kilo almak sağlık belirtisi olarak algılanıyor. Ancak görüyoruz ki ortalama yaşam ömrü ve yaşam kalitesi bu bölgede daha düşüktür. Bu da obezitenin yaygın olduğunu, ancak toplumun bunu hastalık olarak algılamadığı izleniminden kaynaklanmaktadır. Aşırı karbonhidrat ve kalori içerikli beslenmenin fazla olduğunu düşünmekteyiz. Bundan dolayı da Van Gölü Havzasında obezitenin bir sorun olduğunu, ancak toplumun algısında halen oluşmadığını düşünüyoruz. Obeziteyle mücadele konusunda bir algı oluşturmakla başlayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

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Modern obezite merkezi oluşturduk

Bölgede obeziteyle mücadele konusunda harekete geçtiklerine dikkat çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Van Gölü Havzasının özellikle kırsal kesimlerinde çok fazla karbonhidrat (ekmek) ile beslenilmesinden dolayı karın çevresinde yağlanma fazladır. Bu da bir metabolik hastalıktır. Dolayısıyla bununla mücadele etmek gerekiyor. Bizler de bu kapsamda 2-3 hafta önce Van Valiliğimiz ile İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteğiyle çok modern bir obezite merkezi oluşturduk. Bu merkezimizde hastalarımıza multidisipliner yaklaşıyoruz. Obezite merkezimize gelen vatandaşlara; psikolog, diyetisyen, fizyoterapist desteği sağlıyoruz. Ayrıca uygun hastalara bariatrik cerrahi tedavisi de yapıyoruz.”