Olağanüstü sergi Tutankhamun Ankara’da

Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın “20. yüzyılın en büyük arkeolojik keşfi olan Tutankhamun hazinelerinin, tarihe, kültüre, sanata ilgi duyanların yanı sıra her yaştan öğrencinin de mutlaka görmesi gereken bir sergi” olarak nitelediği “Tutankhamun Çocuk Firavunun Hazineleri” 3300 yıl önce henüz 9 yaşında tahta geçen esrarengiz firavun Tutankhamun’u anlatıyor. Tutankhamun, trajik yaşam öyküsü, ünlü ölüm maskesi ve tabutu da dahil tümü som altından paha biçilemeyen eşyaları ve tam olarak çözülemeyen gizemleriyle 100 yıldır her yaştan milyonlarca insanın ilgisini çekmeye devam ediyor. 60 yıldan uzun bir süredir dünyanın önemli metropollerini dolaşan ve 40 milyondan fazla ziyaretçiyle rekorlar kıran “Tutankhamun, Çocuk Firavunun Hazineleri Sergisi” İstanbul’da ziyaretçilerini ağırladıktan sonra Ankaralı tarih, kültür ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, Ankara Panora AVM’de 1 Haziran’a kadar sürecek.