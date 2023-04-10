Oruç toksinden kurtarıyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Feride Ağır, Ramazan orucu ile bir sene içinde yorulan vücudun ve organların yenilendiğini belirterek “Kan içindeki toksinler temizleniyor, vücut adeta 30 günlük bir bakım sürecine giriyor" dedi.

RAMAZAN’DA KİLO VEREBİLİRSİNİZ

Su tüketiminin detoks sürecinin olmazsa olmazı olduğunu hatırlatan Ağır, “Bu nedenle sahurda ve iftarda mideyi besinlerle aşırı doldurup suya yer bırakmazsanız sağlıklı boşaltım yani temizlik gerçekleşemez. İftardan sahura kadar olan süreçte en az 2 litre su tüketmek toksinlerin ter ve idrar yoluyla dışarı atılmasını sağlıyor. Bol su tüketimi ile ayrıca Ramazan ayını o muhteşem davet sofralarına rağmen kilo vererek bitirebilirsiniz” diye konuştu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Feride Ağır

YEŞİL SEBZE TOKSİN SÜPÜRÜR

Sindirim sisteminin gündüz vaktinde toksinleri attığını ifade eden Ağır sözlerini şöyle sürdürdü: “Bağırsakların yüzeyini kaplayan yılların pis, zehir katmanından bir miktar kopmalar başlıyor. Akşam bu süreci devam ettirmek için planlı yemek gerekiyor. İftarda et yoğunluklu bir yemek varsa, yanında güzel bir sebze çorbası veya mercimek çorbası olmalı. Yemeklere

bol salata eklenmeli, salata ile çiğ yeşil sebzeler bağırsaklarda toksinlerin süpürülmesine olanak tanıyor. Ayrıca kan şekerini dengeleyerek ve detoks etkisi yapan zeytin yaprağı, yeşil çay gibi bitki çayları da vücudun temizlenmesini sağlıyor.”



