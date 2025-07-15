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Oscar adayımız: "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri"

Oscar adayımız: "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri"

15:2015/07/2025, Salı
AA
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Oscar adayımız belli oldu.
Oscar adayımız belli oldu.

Ülkemiz, 98. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" dalında Murat Fıratoğlu'nun "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" adlı filmiyle yarışacak.

Türkiye, 98. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" dalında Murat Fıratoğlu'nun "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" adlı filmiyle yarışacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, sinema alanındaki meslek birliklerinin temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Türkiye Oscar Seçim Komitesince yapılan değerlendirme sonucunda başvuran 14 film arasından "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" oy çokluğuyla Türkiye'nin Oscar adayı olarak belirlendi.

Prömiyerini Venedik'te yaptı

2024 yapımı film, tarım işçisi Eyüp'ün domates kurutma işinde emeğinin karşılığını alamadığı patronu Hemme'yi öldürmek üzere Siverek'te çıktığı öfke dolu bir günlük yolculuğunu konu alıyor. Filmin yönetmenliğini, senaristliğini ve başrolünü Murat Fıratoğlu üstlenirken, oyuncu kadrosunda yönetmenin akrabaları ve bölge halkı yer alıyor. Dünya prömiyerini 28 Ağustos-7 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen 81. Venedik Uluslararası Film Festivali'nin "Orrizonti" (Ufuklar) bölümünde yapan film, burada "Jüri Özel Ödülü"ne layık görüldü. Film ayrıca, 23-29 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen 31. Adana Altın Koza Film Festivalinde "En İyi Film" ödülünün sahibi oldu.



#Türkiye'nin Oscar adayı Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri
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