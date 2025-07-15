Oscar adayımız: "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri"

Türkiye, 98. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" dalında Murat Fıratoğlu'nun "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" adlı filmiyle yarışacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, sinema alanındaki meslek birliklerinin temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Türkiye Oscar Seçim Komitesince yapılan değerlendirme sonucunda başvuran 14 film arasından "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" oy çokluğuyla Türkiye'nin Oscar adayı olarak belirlendi.