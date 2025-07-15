TRT 12 Punto'da "Gassal" dizisi konuşuldu

Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin büyük ilgi gören orijinal dizisi "Gassal"in ekibi, TRT 12 Punto'ya konuk oldu. TRT tarafından 7. kez düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto, 20 Temmuz'a kadar 35 ülkeden yönetmen, yapımcı ve film endüstrisi profesyonellerinin katılacağı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Etkinlikler kapsamında Feriye Bahçesinde "Senaryodan Üçüncü Sezona Gassal Hakkında Her Şey" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

İyi ki film olmadı

Senarist ve yönetmen Sümeyye Karaarslan, söyleşide yaptığı konuşmada Gassal'in 2015'ten beri hazır olan ve sinema filmi olarak yazılan bir proje olduğunu söyledi. Ana hikayeyi oluştururken özel hayatından bazı anılardan yola çıktığını belirten Karaarslan, "Hikayeyi kenarda çok demlendirdim. Belki o yansımada biraz onun payı vardır. Önce sinema filmi olarak olacak oldu, olmadı, iyi ki de olmamış. Daha geniş kitlelere ulaşmış oldu. Daha sonra daha da genişlesin ve farklı bir perspektiften bakayım diye Gassal'i bir roman olarak yazdım. Ama tamamen kendime yazdım yani kimseye göndermedim, okumadık. En son yapım şirketiyle bir yol gittikten sonra komedi dizisi aradıklarını söylediler. Açıkçası 'Tamam bende var bir hikaye ama çok da anlaşılacağını düşünmüyorum.' diyerek verdim" şeklinde konuştu. Hikayenin karşılık bulacağının ifade edildiğini dile getiren Karaarslan, "Hikaye sahibi, 'Benim hikayem çok güzel.' diye satmaya çalışır, bizde tam tersi oldu. Böyle yeminler ettiler yani, hayır bu çok güzel bir hikaye bunu alalım diye. tabii ile onlar buluştu açıkçası, yapım şirketi buluştu, iyi ki de olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Senaryo geldiğinde "Hayırdır" dedim

Oyuncu Ahmet Kural, komedi ve dram türünün kendine göre zorlukları bulunduğuna işaret ederek, "Gassal diye bir senaryo geldiği zaman ben bir hayırdır dedim, çünkü okuduğunuz zaman anlıyorsunuz çok ses getireceğini ve hiç yapılmamış bir iş olduğunu. Baki'nin geçmişiyle yaşadığı acılar rehberim oldu. Yani hazırlanırken onu yargılamamaya çalıştım. Çünkü yaptığı mesleği, yani meslek olarak görmüyor, yaptığı işi yaşarken taşıyan bir adam. Trajedisi, içindeki suskunluğu aslında orada saklı. Gassallik de baktığınız zaman çok zor, neredeyse tamamen yalnızlık içeren bir meslek. Ben de bu yalnızlığın içine girmeye çalıştım. Zor yanı, içindeki o derin yaralarını ve acısını susarak gösterebilmesiydi. Kolay yanıydı dürüst olmasıydı. Çünkü numara yok Baki'de, net" dedi.

Azme ve çalışmaya ama önce istemeye ihtiyaç var

Nihan karakterinin bu mesleği seçme sebeplerinden birinin yaşadığı trajedi olduğunu aktaran oyuncu Hande Soral, "Kimi yok sayar, kimi ölenle ölür, kimi yaşamına Nihan gibi devam eder. Umarım böyle trajediler yaşamayız hayatımızda, karşılığı ne olur o an yaşayan nasıl bir ruh halindeyse öyle bir karşılık bulur. Tahmin etmesi hem güç hem de korkutucu" ifadelerini kullandı.

Yer almaktan mutluyum

Dizinin 2. sezon müziklerine imza atan Bayhan da diziye katılma hikayesini anlattı ve bir şarkı söyledi. Tabii'nin tanıtımında Gassal'i gördüğünde konunun kendisine çok enteresan geldiğini ifade eden Bayhan, "Bir ay sonra yapımın ikinci sezonu için teklif geldi. Çok mutlu oldum böyle bir projede olmaktan. Zaten kendi içinde başarılıydı. Başarmış bir projede bizi de kabul ettikleri için müteşekkiriz" değerlendirmesinde bulundu. Söyleşide konuşmacılar katılımcıların sorularını da yanıtladı ve konuşmacılar hatıra fotoğrafı çektirdi.







