Sanatçı Fahir Atakoğlu: "Tarihsel olaylara ışık tutmak istiyorum"

Eserlerinde özellikle insanın önemli olduğunun altını çizen sanatçı, "İnsanın nasıl hissettiği, o olay içerisinde nasıl yaşadığı, bunları bir şekilde müzikle ifade edebilmeye çalıştım. Benim için her zaman insan faktörü önemliydi ve onu yapmaya çalıştım. Yani 15 Temmuz Destanı'nda da birinci eserden, son esere kadar kronolojik bir anlatım vardı ve o anlatım içerisinde de insanı, insan duygularını anlatmaya çalıştım. O yolla dinleyicileri etkilemeye çalıştım" ifadelerini kullandı. 15 Temmuz Destanı eserini yazarken insanların durumundan etkilendiğini dile getiren sanatçı, "İnsanların ölmesi, birbiriyle savaşması, birbirlerine acı çektirmek istemesi, birbirlerini öldürmek istemesi... Önemli olan insan çünkü her şey biter, biz hep insan kalacağız. Bunu unutmamak lazım, insanlığımızı, vicdanımızı yitirmememiz lazım" dedi.

Eserlerinin kalıcı olmasını istediğini vurgulayan usta sanatçı, "Bu kalıcı olma yolunda da basit ve insanın kalbine direkt etki eden melodileri ve çalışmaları yapmaya çalıştım. Mesela 12 Eylül'de yazdığım eser ya da Türkiye'nin yakın tarihine ilişkin bir sürü olayın müziklerini yazmak bana nasip oldu. İnsanlar da benimsedi. O da güzel bir şey. Benim amacım her zaman kendi açımdan söylüyorum, insanlara hatırlatmak, hissettirmek ve insan olduğumuzu hatırlatıp, bir hata varsa yapılmamasını sağlamak, sahip olduğumuz cumhuriyet gibi bir değerin 100. yılı için yazdığım eserle de her zaman cumhuriyete sahip çıkılmasını sağlamak. Ben kendi açımdan her zaman insanı ve geleceğimizi düşündüm ve geçmişe bakarak geleceğimizi daha nasıl düzeltir, iyi yaparız diye düşündüm, öyle şeyler yapmaya çalıştım ama her zaman söylüyorum benim için önemli olan insan. Çünkü başka bir şey yok. Gerisi, 'Her şey teferruat.' derler ya gerçekten öyle. Çünkü olan hep insana oluyor, yaşayan hep insan oluyor sonunda."