ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda bu hafta

ENKA Açıkhava Tiyatrosu, bu hafta sanatseverleri iki özel etkinlikle buluşturuyor. 21 Temmuz’da, Saatleri Ayarlama Enstitüsü tiyatro ve sinemanın iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlamayla sahnede olacak. 23 Temmuz’da ise usta sanatçı Zuhal Olcay, geçmişten günümüze uzanan repertuvarından seçtiği şarkılarla müzikseverlerle buluşacak.
Yaz akşamlarının vazgeçilmez sanat duraklarından ENKA Açıkhava Tiyatrosu, 21 Temmuz’da doğu ile batı, eski ile yeni, geleneksel ile modern arasında salınan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nü ağırlayacak. Oyunculukta adeta bir resital sunan Serkan Keskin, tek başına onlarca karaktere hayat vererek izleyiciyi büyüleyecek. Yönetmen koltuğunda Serdar Biliş’in oturduğu bu özel yapım, Tuluğ Tırpan’ın besteleri ile sahnenin atmosferine güçlü bir müzikal dokunuş katacak.
23 Temmuz akşamı ise Zuhal Olcay, büyüleyici sesi ve cazdan kabareye uzanan zengin repertuvarıyla ENKA Açıkhava Tiyatrosu’na konuk olacak. Sanatçı “Dünden Sonra Yarından Önce” adlı konseriyle bu kez hayranlarını, geçmişten günümüze uzanan sanat kariyerinden seçtiği şarkılarla, müziğin ve hikâyelerin kesiştiği bir yolculuğa çıkaracak. Biletler, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.