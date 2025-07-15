ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda bu hafta

Yaz akşamlarının vazgeçilmez sanat duraklarından ENKA Açıkhava Tiyatrosu, 21 Temmuz’da doğu ile batı, eski ile yeni, geleneksel ile modern arasında salınan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nü ağırlayacak. Oyunculukta adeta bir resital sunan Serkan Keskin, tek başına onlarca karaktere hayat vererek izleyiciyi büyüleyecek. Yönetmen koltuğunda Serdar Biliş’in oturduğu bu özel yapım, Tuluğ Tırpan’ın besteleri ile sahnenin atmosferine güçlü bir müzikal dokunuş katacak.