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Osman Hamdi Bey’in tablosu satışa çıkacak

Osman Hamdi Bey’in tablosu satışa çıkacak

04:0022/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Preparing Coffee
Preparing Coffee

Osman Hamdi Bey’in uzun zamandır kayıp “Preparing Coffee” adlı tablosu, 29 Nisan’da İngiltere’nin başkenti Londra’da satışa sunulacak. Eserin, Sotheby’s Müzayede Evi’nde 29 Nisan’da yapılacak “Oryantalist Sanat” başlıklı müzayedede, 1-1,5 milyon sterline (50-75 milyon lira) satılması bekleniyor. Türk resminin öncülerinden Osman Hamdi Bey’in uzun zamandır kayıp olan 1881 tarihli nadide tablosu, Osmanlı döneminde 19. yüzyılda fotoğrafçılık yapan Sebah&Joaillier tarafından çekilen siyah beyaz bir kare sayesinde biliniyordu. Eser, yakın zamana kadar Avusturya’daki özel bir koleksiyonda bulunuyordu.


USTALIK SINIFI ESERİ

İlk olarak 1910 civarında Gürcistanlı bir sanat koleksiyoncusu olan Prens Sadiq Yadigarov tarafından satın alınan tablo, Yadigarov’un oğlu Archil’e, 1930’lu yıllarda ise evlilik yoluyla Archil ile akraba olan Viyana’daki özel bir koleksiyoncuya geçti ve 2008’e kadar miras yoluyla onda kaldı. Kompozisyonun kendisi, Osman Hamdi Bey’in estetik incelik ve kültürel saygısının imzası olarak bir ustalık sınıfı eseri olarak görülüyor. Muhtemelen İstanbul’un Topkapı Sarayı’ndaki hayali bir harem olan zengin fayanslı, sütunlu bir iç mekanın tasvir edildiği eserde, ellerini yıkayan iki genç kadının kahve hazırlama ritüeli resmediliyor.

Eserin üst kısmında kufi yazı tipiyle yazılan metinde besmele ve sonrasında Kur’an-ı Kerim’in Hud Suresi’nin 88. ayetinin bir kısmı olan “Başarmam ancak Allah’ın yardımıyladır.” anlamındaki ifade yer alıyor. Osman Hamdi Bey’in başka eserlerinde de yer alan bu ifade, esere manevi ve entelektüel bir derinlik de katıyor.


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