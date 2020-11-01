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Hayat OSMAN HAMDİ DİJİTALDE
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OSMAN HAMDİ DİJİTALDE

Türkiye’de müzeciliğin kurucusu, bilim, sanat, arkeoloji ve müzecilik anlamında büyük atılımlar gerçekleştiren Osman Hamdi Bey, bu kez dijital sergide anılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Hamdi dijital sergide anılıyor.
Osman Hamdi dijital sergide anılıyor.

Türk sanat tarihinin önemli isimlerinden, Türkiye’de müzeciliğin kurucusu, bilim, sanat, arkeoloji ve müzecilik anlamında büyük atılımlar gerçekleştiren Osman Hamdi Bey, bu kez dijital sergiyle sanatseverlerin karşısında. Daha önce Pera Müzesi’nde düzenlenen “Osman Hamdi Bey’in Dünyasına Yolculuk: Sanal Gerçeklik Deneyimi” başlıklı VR uygulamasında eserleri dijital olarak deneyimlenen Osman Hamdi Bey için bu kez İletişim Başkanlığı tarafından çok özel bir proje hayata geçirildi.

Hologram ve özel projeksiyon teknolojisi ile dijital sergilerin düzenlendiği “360 Kültür Sanat” projesi kapsamında gerçekleşen dijital sergi, Osman Hamdi Bey’in 50’ye yakın özel eseri ve bilinmeyen yönleri üç boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazları ile sanatseverlerle buluşturuyor. Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesinde açılan sergi hem Osman Hamdi Bey’in paha biçilemez eserleri özel olarak tasarlanan gösterim tekniklerinin kullanılacağı dijital bir ortamda görülebilecek.

9 Kasım’a kadar sürecek sergide Osman Hamdi Bey’in paha biçilemez eserleri, hayatı ve yaşadığı dönem, özel olarak tasarlanan gösterim tekniklerinin kullanılacağı dijital bir ortamda görülebilecek.

ESERLERİNE VE HAYATINA ODAKLANIYOR

  • Sergide, yeteneği ile bugün dahi tüm dünyayı kendisine hayran bırakan Osman Hamdi Bey’in paha biçilemez eserleri, hayatı ve yaşadığı dönem, özel olarak tasarlanan gösterim tekniklerinin kullanılacağı dijital bir ortamda izlenebilecek. Sergi hakkında bilgi veren İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Mesut Onat, “Birinci salonumuzda Osman Hamdi Bey’in hayatı dijital bir şekilde aktarılıyor. Diğer salonlarımızda ise 50’ye yakın eserinin dijital yansımasını görebileceğiz. Sergi, bütün sanatseverlere tarihi kültürel birikimimizi tekrardan müşahede etmeleri anlamında bir imkan tanıyacaktır” diyor.

“Çeşme Başında”

DÜNYA PİYASASININ GÜNDEMİNDE

Kaplumbağa Terbiyecisi başta olmak üzere, eserleri tüm dünyada büyük ilgi gören Osman Hamdi Bey, son yıllarda sanat piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında. Geçen yıl Londra’daki Sotheby’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen “Oryantalist Resimler” müzeyadesinde Osman Hamdi Bey’in kendisini tasvir ettiği ‘Kuran Dersi’ resmi 34 milyon 505 bin 870 liraya alıcı bulmuş ve dünyanın sanat gündeminde birinci sıraya oturmuştu. Ünlü tablo sergilenmek üzere Malezya İslam Sanatları Müzesi tarafından satın alınmıştı. Müzayede kataloğunda yer alan “Bütün Oryantalist sanatçılar arasında kültürlerarası köprü sıfatı en çok ona yakışıyordu” ifadesi ise Osman Hamdi Bey’in eserlerinin dünyanın her yerinde neden bu denli ilgi çektiğini özetliyordu.

50’ye yakın özel eseri dijital ortamda görülebilecek.
  • Antik AŞ Müzayede Evi’nde, Osman Hamdi Bey’in, “Kaplumbağa Terbiyecisi” adlı tablosundan sonra bilinen en önemli tablosu 1882 tarihli “Yeşil Cami Önü” ise 10 milyon liradan açık arttırmaya çıkmış ve 13 milyon 509 bin liraya satılmıştı. Her tablosu merak uyandıran, eserleri bugün hala araştırmalara konu olan Osman Hamdi Bey’in dünyasına yakından tanık olmak istiyorsanız sergiyi 9 Kasım tarihine kadar. Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi’nde saat 11.00 - 18.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.
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