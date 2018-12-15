Hayat Otizmli çocuğun karnından 2 kilogram plastik çıktı
GENEL SAĞLIK

Otizmli çocuğun karnından 2 kilogram plastik çıktı

Şanlıurfa'da ameliyatla mide ve bağırsağından plastik çay kaşığı, eldiven, poşet, kablodan oluşan yaklaşık 2 kilogram kitle çıkarılan 14 yaşındaki otizmli çocuk sağlığına kavuştu. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, "Daha çok kıl, saç yiyen hastalarla karşılaşıyoruz ancak midede ve bağırsakta plastik malzeme olması çok rastladığımız bir durum değil. Ben ilk defa böyle bir hasta ile karşılaşıyorum" dedi.

AA
Otizmli çocuk karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti.
Otizmli çocuk karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti.

Mardin'de yaşayan 14 yaşındaki otistik Mehmet Ekinci, yakınları tarafından karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından kentteki bir hastaneye götürüldü.

Muayenenin ardından Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Ekinci'nin burada yapılan kontrol ve tetkikleri sonucunda, karnında kitle tespit edildi.

Hemen ameliyata alınan çocuğun mide ve bağırsağında plastik çay kaşığı, eldiven, poşet, kablo gibi malzemelerden oluşan yaklaşık 2 kilogram kitle çıkarıldı.

Başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşan Ekinci, tedavisinin ardından taburcu edilecek.

Tümor şüphesiyle getirildi

Ameliyatı gerçekleştiren ekibin başında bulunan Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, hastanın kendilerine tümör, kanser ve yabancı kitle şüphesi ile getirildiğini söyledi. Tetkiklerde hastanın midesinde ve ince bağırsağında ne olduğu bilinmeyen çok sayıda parçadan oluşan bir kitle tespit ettiklerini belirten Dörterler, "Tetkiklerden sonra hastayı acil olarak ameliyata aldık. Ameliyatta midesini ve ince bağırsağını tümüyle dolduran kitle bulduk. Hastanın uzun süredir yediğini düşündüğümüz kablo, eldiven, çay kaşığı, poşet gibi plastik muhtevadan oluşan yaklaşık 2 kilogram kitleyi çıkardık" dedi.

Dörterler, hastanın ameliyattan sonra sağlık durumunun iyiye gittiğini ve gelecek hafta kendisini taburcu edeceklerini ifade etti.

Otizmli çocuğun karnı plastik fabrikasına dönmüş
FOTOĞRAF 6
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Mardin'de yaşayan 14 yaşındaki otistik Mehmet Ekinci, yakınları tarafından karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından kentteki bir hastaneye götürüldü. Çocuğun babası Servet Ekinci de oğlunun otizmli olduğu için bakım evinde kaldığını, rahatsızlanması üzerine hastaneye götürdüklerini dile getirdi. Muayenenin ardından Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Ekinci'nin burada yapılan kontrol ve tetkikleri sonucunda, karnında kitle tespit edildi.
Title
Hemen ameliyata alınan çocuğun mide ve bağırsağında plastik çay kaşığı, eldiven, poşet, kablo gibi malzemelerden oluşan yaklaşık 2 kilogram kitle çıkarıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşan Ekinci, tedavisinin ardından taburcu edilecek.
Title
Ameliyatı gerçekleştiren ekibin başında bulunan Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın kendilerine tümör, kanser ve yabancı kitle şüphesi ile getirildiğini söyledi. Oğlunun mide ve bağırsağından plastik malzemelerin çıkmasının kendilerini çok şaşırttığını aktaran Ekinci, çocuğunun sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
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Tetkiklerde hastanın midesinde ve ince bağırsağında ne olduğu bilinmeyen çok sayıda parçadan oluşan bir kitle tespit ettiklerini belirten Dörterler, Tetkiklerden sonra hastayı acil olarak ameliyata aldık. Ameliyatta midesini ve ince bağırsağını tümüyle dolduran kitle bulduk. Hastanın uzun süredir yediğini düşündüğümüz kablo, eldiven, çay kaşığı, poşet gibi plastik muhtevadan oluşan yaklaşık 2 kilogram kitleyi çıkardık. dedi.
Title
Dörterler, hastanın ameliyattan sonra sağlık durumunun iyiye gittiğini ve gelecek hafta kendisini taburcu edeceklerini ifade etti. Böyle vakalarla sık sık karşılaşmadıklarını belirten Dörterler, şöyle devam etti:
Title
Böyle hastalıklara birkaç yılda bir rastlıyoruz. Genelde saç, taş ve plastik yiyen psikolojik hastalığı olan hastalar var. Daha çok kıl, saç yiyen hastalarla karşılaşıyoruz ancak midede ve bağırsakta plastik malzeme olması çok rastladığımız bir durum değil. Ben ilk defa böyle bir hasta ile karşılaşıyorum. Tabii bunları yıllarca uzun sürede yediği için midesini ve bağırsağını doldurmuş, en sonunda bu muhteva bağırsakta bir delik açmış ve kana karışmıştı. Bu nedenle acil ameliyat yapmak zorunda kaldık.
Otizmli çocuğun karnı plastik fabrikasına dönmüş
Şanlıurfa'da ameliyat edilen otizmli çocuğun mide ve bağırsağından plastik çay kaşığı, eldiven, poşet, kablodan oluşan yaklaşık 2 kilogram kitle çıkarıldı.
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  • Böyle vakalarla sık sık karşılaşmadıklarını belirten Dörterler, şöyle devam etti: "Böyle hastalıklara birkaç yılda bir rastlıyoruz. Genelde saç, taş ve plastik yiyen psikolojik hastalığı olan hastalar var. Daha çok kıl, saç yiyen hastalarla karşılaşıyoruz ancak midede ve bağırsakta plastik malzeme olması çok rastladığımız bir durum değil. Ben ilk defa böyle bir hasta ile karşılaşıyorum. Tabii bunları yıllarca uzun sürede yediği için midesini ve bağırsağını doldurmuş, en sonunda bu muhteva bağırsakta bir delik açmış ve kana karışmıştı. Bu nedenle acil ameliyat yapmak zorunda kaldık."

Çocuğun babası Servet Ekinci de oğlunun otizmli olduğu için bakım evinde kaldığını, rahatsızlanması üzerine hastaneye götürdüklerini dile getirdi.

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