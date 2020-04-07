Pandemiden hızlı yayılıyor: Bilgi kirliliği virüs kadar tehlikeli

Bilgi kirliliğinden korunmak için moda söylemleri değil, bilimsel gerçekleri takip etmemiz gerektiğini vurgulayan MÜMSAD Genel Koordinatörü, Gıda Mühendisi Ebru Akdağ koronavirüs ve gıda ilişkisi üzerine merak edilenlere ışık tutuyor.

Dünyanın düzeninin hızla değiştiği bir döneme tanıklık ediyoruz diyen Akdağ, virüsle mücadelenin yanı sıra toplumda korku ve paniğe yol açan yanlış bilgi salgını infodemi ile de mücadele etmemiz gerektiğine dikkat çekiyor.

Güvenilir gıdanın peşinde olmalıyız’

Aşırı ve asılsız bilgi veya haber salgınının, Koronavirüs salgını kadar toplum sağlığını tehdit ettiğine değinen Ebru Akdağ, sıklıkla duyduğumuz moda söylemlere kulağımızı tıkayarak bilimin gerçeklerini dinlememiz gerektiğinin altını çiziyor. Akdağ, sözlerine şöyle devam ediyor;

“Ekranlarda popüler isimlerin ne yiyip ne yemeyeceğimize yönelik talimatlar vermesine alışmıştık, ancak artık mucize gıdaların değil güvenilir gıdanın peşinde olmamız gerektiği konusunda bir aydınlanma yaşıyoruz. Herkesin aklında gıdalardan virüs bulaşır mı sorusu var. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (European Food Safety Authority - EFSA), Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organisation - WHO) ve Amerika Gıda ve İlaç Otoritesi (U.S. Food and Drug Administration - FDA) gibi uluslararası otoriteler şimdiye kadar gıda tüketimi kaynaklı bulaşmaya dair bir kanıt olmadığı konusunda hem fikirler. Hem bu zamana kadar yapılan çalışmalara, hem de aynı virüs ailesinden olan Mers ve Sars salgınlarında gıdayla bulaşmaya ilişkin bir bulgu yok.”

FOTOĞRAF 15 Maskesiz, eldivensiz bir pazarcı Suat Sakak, bunları neden kullanmadığının sorulması üzerine, “Eldiven hemen geliyor, maske hemen geliyor dedi. Sakak eskimiş kirli maskesini takarak, “Maskeyi dün akşam aldım, sebze meyve sattığımız için illaki kirleniyor diye konuştu. Bir diğer pazarcı Emre Sakak da “Zabıta maske takmayana 3 bin lira ceza kesiyor. Dağıtacaksın, o zaman. Takmazsa ceza yazmakta haklısın. Maske soruyoruz, 50 lira. Bir maske 50 lira olur mu? 50 liraya kadar fiyat çıkarmışlar dedi. Pazarcı Furkan Abdurramazan ise 'Maskeniz nerede? nerede sorusuna, “Rahatsız olduğum için takmıyorum. Müşteriler de sormuyor, kimsenin umurunda değil diye konuştu. Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'ndeki pazarda, diğer tezgahlardan ayrı duran pazarcının eldiveni ve maskesi ile bütün ürünlerini tek tek paketlemesi dikkati çekti. Yine aynı pazarda sokağa çıkma yasağına rağmen mantar satan küçük yaştaki çocuğa aldırış eden olmadı. Pazar alışverişine çıkanlar da maskesiz satıcılardan alışveriş yapmaya devam ediyor. Müşteriler, sadece “Herkes kullansa daha iyi olur demekle yetiniyor. Maskesiz pazarcıdan alışveriş yapan Soner Erkul, “Eminim onlar da dikkate almaya çalışıyorlardır ama iş koşullarının zorluğundan muhtemelen, hepimizin dikkat etmesi lazım şeklinde konuştu. Aynur Hasanov, “Biz pazar çıktığımız zaman eldiven de, maskede takıyoruz. Herkes kullansa iyi olur, biz kullanıyoruz dedi. Yüksek Akarsu ise “Bence herkes uysa daha iyi olur. Ben de sıkıntı çekiyorum ama herkes uysa daha iyi. Çocuklarım var, kendimi ve onları korumak için kullanıyorum dedi. Koronavirüs önlemlerini pazarda hiçe saydılar Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, pazarcıların da alıcıların da maske takması, tezgahların aralıklı kurulması ve güvenli mesafeye uyulması gerekiyor. Ancak Küçükçekmece Cennet Mahallesi ile Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'ndeki pazarlara bu kuralları hiçe sayan sayana. Bunların yanı sıra yasaklanmasına rağmen bazı tezgahlarda ürünler seçilerek alınıyor.

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Ambalajlı gıdada bulşma riski ortadan kaldırılır

Öte yandan koronavirüsün yüzeyde dayanabilme sürelerinin ortam koşullarına (temas yüzeyinin türü, nem oranı, ortam sıcaklığı vb. gibi) bağlı olarak birkaç saatten birkaç güne kadar olabiliyor. Dolayısıyla gıdaların yüzeyine bir bulaşma olması riskine karşı gereken tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizen Akdağ “Açıkta satılan gıdalar kontrolsüz bir ortamda ve tüm dış etkenlere açık olarak bulunur. Dolayısıyla kolaylıkla bir virüs taşıyıcısına dönüşebilirler.

Aktif virüsün bulunduğu bir ürünü ağzınıza götürdüğünüzde ya da dokunduktan sonra elinizi yüzünüze sürdüğünüzde, maalesef koronavirüs ile tanışmanız oldukça yüksek ihtimal.

Bu nedenle her zaman için tercihimiz güvenilir ambalajlı gıdadan yana olmalıdır. Güvenilir gıda her türlü bozulma ve bulaşma riskini ortadan kaldıracak hammadde kabulü, işleme, muhafaza ve dağıtım kurallarına uygun şekilde üretilmiş ve olası tüm risklere karşı önlemlerin alındığı gıdadır. Dolayısıyla gıdanın kendisi kadar üretiminde görev alanların hijyenini de kapsar. Ancak satış noktasında ürünün ambalajına bulaşmalara karşı, ambalaja dokunduktan sonra ellerin yıkanması ilk kural olmalıdır” dedi.

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Kamu otoritelerinin de bu konuya odaklandığını ve tedbirler aldığına değinen Akdağ, “Tarım ve Orman Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında ekmek ve ekmek çeşitlerinin ambalajlı olarak satılması için 26 Mart tarihinde bir genelge yayımladı. Genelge ile pazar ve manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda da ambalajlı veya ambalajsız ekmek satışı yapılması engelleniyor. Bir başka örnek ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koronavirüsü salgınının önüne geçmek için alınan tedbirler kapsamında açıkta gıda satışını yasaklamasıdır” şeklinde konuştu.