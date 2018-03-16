Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde İngiltere’den Payitaht’a henüz gelmiş olan ‘Çöl Tilkisi’ Gertrude Bell, Abdülhamid’in huzuruna çıkar.

Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler yaşanacak?

Sultan Abdülhamid, keskin zekasıyla Parvus’un oyununu bozmuş, büyük bir katliamın olmasını engelledi. Bu sırada İngiltere’den Payitaht’a henüz gelmiş olan ‘Çöl Tilkisi’ Gertrude Bell, Abdülhamid’in huzuruna çıktı. Osmanlı topraklarında kazı yapmak için izin ister. Ancak genç kadının Abdülhamid’in hilafetini bitirmek için büyük bir planı var. Mahmud Paşa ve Selim Paşa Sadrazamlık yarışı içindeyken, Sabahattin ve Abdülkadir de Pakize’yi evlenmeye ikna etmek için yarışa girmiştir adeta. Parvus, peşinde olduğu Fehim Paşa’yı tuzağa düşürmek için bir plan hazırlar. Fehim Paşa, Parvus’un tuzağından kurtulabilecek mi? Hatice ve Kemalettin’in birbirlerine olan hislerini öğrenen Vasfi Paşa ne yapacak? Abdülhamid kendisi hakkında İslam dünyasını kışkırtan, Bell’in planının ortağı sahte Seyyid’in maskesini düşürecek mi?

İşte Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı:

Payitaht Abdülhamid son bölümde neler yaşandı

Meyid, Abdülhamid’e Parvus’un sırlarıyla dolu olan kasadan bahseder. Vladimir ölürken bu gizli kasanın anahtarını Meyid’e vermiş, bu sayede Parvus’un ajanlarıyla kurduğu iletişim ağına ulaşılır.Parvus’un yabancı bir posta teşkilatı aracılığıyla, şifreli bir şekilde haberleştiğini fark eden Abdülhamid, şifreleri çözüp, devleti hakkında kurulan hain planları ortaya çıkarmaya çalışır.

Payitaht Abdülhamid son bölümü izleyin:

HAYAT Ahmet Çevik'ten kötü haber

HAYAT Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın bulaşık yıkıyormuş