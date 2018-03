Mehmetçiğe duygu dolu mektup: '0,025 cc şehit kanı çıkar'

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla sürerken, Mehmetçiğe yurt içinden her yaş aralığından destek gelmeye devam ediyor. TSK, 8. sınıf öğrencilerin askerlerimize yazdığı duygu dolu mektupların bazılarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Mektubun sonunda yer alan bilgilerden çoğunluğun ilköğretim çağında olduğu görülen çocuklar, 'Siz orada olmazsanız biz bunlar rahat rahat yazamazdık' cümleleriyle duygularını belirtti.

İlköğretim öğrencilerinden Afrin'deki Mehmetçiğe destek mektubu.

'Dünyanın en güçlü askerisiniz'

Yayınlanan mektupların bir diğerinde ise 9 yaşındaki Ceyda'nın ismi var.

'Bizleri korumak için orada olduğunuzu biliyorum' cümlesinin de yer aldığı mektup şöyle:

'Yıkılmadan ayakta duracağız'

TSK'ya mektup gönderenlerden biri olan 8. sınıf öğrencisi Pervin Yıldırım ise 'Sana sesleniyorum Mehmetçik' cümlesiyle başladığı mektubunda geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayımlanan ve milyonlarca kez izlenen '0,0025 cc şehit kanı' videosunda yer alan bilgilere de mektubunda yer verdi.

'Sizin şanınız ve rütbeniz ne yüce' ifadesini kullanan Yıldırım, mektubunun bir kısmına şöyle devam etti:

"Çanakkale'den bu yana 415 bin şehit vermişiz. Hepsinin ruhları şad olsun. bu sayıyı her insanın vücudunda bulunan kanla çarparsak ve bu sayıyı nüfusumuza bölersek 0,0025 cc çıkar. Bu, şehitlerimizin her birimizin güvenliği için döktüğü kan. İyi ki böyle vatansever bir milletiz. Her ne kadar bizi bölmek için dört koldan saldırsalar da yıkılmadan ayakta duracağız."

