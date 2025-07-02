Picasso Bursa’ya konuk oldu

Bursa Kültür Yolu Festivali, Picasso’yu ağırlıyor. Bu yıl Bursa’da ikinci kez sanatseverlerle buluşan ve 6 Temmuz’a kadar sürecek olan festival, 71 noktada yaklaşık 600 etkinlikle kenti adeta bir açık hava sahnesine dönüştürdü. Festivalin en dikkat çekici sergilerinden biri ise kuşkusuz “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir” oldu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Tekstil Sanayi Müzesi Fuar Alanı’nda açılan ve Lale Vakfı tarafından Bursa’ya kazandırılan sergi, ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunuyor. Dünyanın en büyük sanatçılarından Pablo Picasso’nun sanatsal dönüşümünü ve çok yönlü üretimini gözler önüne seren sergide, tamamı orijinal ve sanatçının mirasçıları tarafından onaylanmış 74 eser yer alıyor.
DİJİTAL SANATLA YENİ UFUKLAR
Festivalde geleneksel sanatların yanı sıra dijital sanat eserlerine de geniş yer verildi. “Eskizden Piksele” Dijital Sanat Sergisi, dijital sanat, kinetik sanat, biyo-sanat ve ses tasarımı gibi disiplinlerden eserleri bir araya getiriyor. Sergi, insan ve teknoloji ilişkisini felsefi ve estetik bir düzlemde ele alırken, izleyiciyi bu dönüşümün bir parçası olmaya davet ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen festival, sanatı toplumun her kesimi için erişilebilir kılmayı, kültürel mirasımızı evrensel sanat formlarıyla buluşturmayı ve şehirlerimizi birer kültür ve sanat başkentine dönüştürmeyi sürdürüyor.