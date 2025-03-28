'Pikachu' kostümlü eylemci gündem olmuştu: Hasan Kaçan 'Ajans işi' diyerek tepki gösterdi

Hasan Kaçan.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek için izin gösterilere katılan bir grup içerisindeki 'Pikachu' kostümlü kişi dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu Hasan Kaçan, "Gençlere, kanunsuzluğu ve vandallığı sevimli gösterme çalışmasıdır" dedi.
Antalya'da, İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek için izinsiz gösteriler yapan bir grup içerisinde, Pokemon çizgi filminin meşhur karakteri 'Pikachu' kostümlü kişi dikkati çekmişti. Ünlü oyuncu Hasan Kaçan ise eylemci hakkında
"Bunların tamamı özel çalışılmış ajans işidir"
diyerek sitem etti.
Ünlü oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, protestolarda kullanılan figürlerin bilinçli bir algı operasyonunun parçası olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:
"Kanunsuzluğu, vandallığı gençlere sevimli gösterme çalışmasıdır. Gaz maskeli semazen figüründen, Pikaçu karakterine, polis önünde evlenme teklif edenden, Örümcek Adam kostümlüsüne kadar profesyonel prodüksiyondur. Karakterler, yazılmış bir senaryonun aktörleridir. Ortada komik bir şey yok. Vahşet var, çapul var, vandallık var. Ajansın algı çalışması var"
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