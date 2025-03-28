Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İBB'ye yönelik 'terör' soruşturmasında gözaltına alınan Ebru Özdemir adliyeye sevk edildi

İBB'ye yönelik 'terör' soruşturmasında gözaltına alınan Ebru Özdemir adliyeye sevk edildi

12:0128/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir.
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen "terör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında
"PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek"
suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek teslim olan ve sonrasında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen Özdemir'in işlemleri tamamlandı.


Sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, adliyeye sevk edildi.


Üç kişi tutuklanmıştı


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu serbest bırakılmış, Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan ile Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklanmıştı.


Soruşturma kapsamında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.



#İbb
#İstanbul
#Soruşturma

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? AFAD ve Kandilli 28 Mart Cuma en son yaşanan depremler listesi