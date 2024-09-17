Pırıl 4 Ekim’de beyazperdede

TRT Çocuk’un sevilen çizgi dizilerinden “Pırıl” sinemaya uyarlandı. TRT ortak yapımı “Pırıl Sayıların Gizemi” animasyon filmi, 4 Ekim’de minik sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Yapım, günlük yaşamda birçok şeyin temelinde bulunan matematiğin kaybolmasıyla ortaya çıkan sorunları eğlenceli ve aksiyon dolu bir dille anlatıyor. Animasyon, Pırıl ve arkadaşlarının kargaşa içindeki dünyayı kurtarmak için atılacakları eğlenceli bir macerayı konu alıyor. 3D animasyon tekniği kullanılarak hazırlanan filmin yönetmenliğini Fatih Bezirgan üstleniyor. Senaryosu İshak Tekgül tarafından kaleme alınan filmin yapımcılığını ise Ali Sacihan üstleniyor.