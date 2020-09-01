Poşe yumurta tarifi: Pratik poşe yumurta nasıl yapılır?

Enfes yemek tariflerini sizler için hazırlıyoruz. Kahvaltının vazgeçilmesi olan poşe yumurtaya bayılacaksınız. İşte poşe yumurta tarifi...
Poşe yumurta tarifi
Malzemeler:
3 yemek kaşığı sirke
1 adet yumurta
Yapılışı:
Suyu sos tenceresine koyun, kapağını kapatın. Su iyice ısınsın ama kaynamasın. Sirkeyi ekleyin, yumurtanın dağılmayıp bir arada kalmasını kolaylaştıracak. Bir kevgir yardımıyla dairesel hareketlerle karıştırın yumurtayı nazikçe ortasına bırakın. 2-3 dakika yumurtanın beyazı sertleşinceye kadar bekletin. Yumurtayı bir kevgirle tencereden alıp suyunu iyice süzün. Tuz ve toz karabiber ile tatlandırın.
Afiyet olsun...