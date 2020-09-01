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Poşe yumurta tarifi: Pratik poşe yumurta nasıl yapılır?

Poşe yumurta tarifi: Pratik poşe yumurta nasıl yapılır?

En önemli öğün olan kahvaltıda özellikle proteini içinde barındıran yumurtayı bulundururuz. Poşe yumurta ile sofranızı süslerken vücudunuza da değerli besini kazandırmalısınız. Poşe yumurtayı sizler için derledik. Peki poşe yumurta nasıl yapılır? İşte poşe yumurta tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Poşe yumurta.
Poşe yumurta.

Enfes yemek tariflerini sizler için hazırlıyoruz. Kahvaltının vazgeçilmesi olan poşe yumurtaya bayılacaksınız. İşte poşe yumurta tarifi...

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Poşe yumurta.

Poşe yumurta tarifi

Malzemeler:

3 yemek kaşığı sirke

1 adet yumurta

Yapılışı:

Suyu sos tenceresine koyun, kapağını kapatın. Su iyice ısınsın ama kaynamasın. Sirkeyi ekleyin, yumurtanın dağılmayıp bir arada kalmasını kolaylaştıracak. Bir kevgir yardımıyla dairesel hareketlerle karıştırın yumurtayı nazikçe ortasına bırakın. 2-3 dakika yumurtanın beyazı sertleşinceye kadar bekletin. Yumurtayı bir kevgirle tencereden alıp suyunu iyice süzün. Tuz ve toz karabiber ile tatlandırın.

Afiyet olsun...

Poşe yumurta.

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