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Poşe yumurta tarifi: Poşe yumurta nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

En önemli öğün olan kahvaltıda özellikle proteini içinde barındıran yumurtayı bulundururuz. Poşe yumurta ile sofranızı süslerken vücudunuza da değerli besini kazandırmalısınız. Poşe yumurtayı sizler için derledik. Peki poşe yumurta nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir, pişirime süresi nedir? İşte poşe yumurta tarifi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Poşe yumurta tarifi: Poşe yumurta nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Poşe yumurta.

Enfes yemek tariflerini sizler için hazırlıyoruz. Kahvaltının vazgeçilmesi olan poşe yumurtaya bayılacaksınız. İşte poşe yumurta tarifi...

Poşe yumurta.
Poşe yumurta.

Poşe yumurta tarifi

İşte poşe yumurta tarfi, malzemeleri, pişirilme süresi ve detayları.

Poşe yumurta Malzemeler:

3 yemek kaşığı sirke

1 adet yumurta

Poşe yumurta Yapılışı:

Suyu sos tenceresine koyun, kapağını kapatın. Su iyice ısınsın ama kaynamasın. Sirkeyi ekleyin, yumurtanın dağılmayıp bir arada kalmasını kolaylaştıracak. Bir kevgir yardımıyla dairesel hareketlerle karıştırın yumurtayı nazikçe ortasına bırakın. 2-3 dakika yumurtanın beyazı sertleşinceye kadar bekletin. Yumurtayı bir kevgirle tencereden alıp suyunu iyice süzün. Tuz ve toz karabiber ile tatlandırın.

Afiyet olsun...

Poşe yumurta.
Poşe yumurta.
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