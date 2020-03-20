Hayat Uzamanlar açıkladı Koronavirüs anne rahminde çocuğa geçmiyor
GENEL SAĞLIK

Prof. Dr. Işık: Koronavirüs anne rahminde çocuğa geçmiyor!

Uzamanlar açıkladı: Koronavirüs anne rahminde çocuğa geçmiyor

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık,"Gebe kalmış olanlar için endişeye gerek yok. Ancak elimizdeki veriler geç gebelik haftasına ilişkin. Erken gebelikte veriler henüz çok az. Bizim önerimiz yine de dikkatli olmak." dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık, yaptığı açıklamada, TSRM'nin Türkiye'nin üreme alanındaki en büyük yan dal derneklerinden olduğunu söyledi.

Koronavirüsün gebelere ve anne karnındaki bebeğe etkisi üzerine tartışmalar olduğuna işaret eden Işık, "Şu ana kadar koronavirüsle karşılaşmış, enfekte olmuş hastalar arasında bilinen 9 civarında gebe var. Hepsi de sağlıkla doğumlarını yaptı. İçlerinden sadece biri ağır zatürreye yakalandı ve yoğun bakıma alındı. Ona rağmen canlı olarak çocuğunu doğurdu. Şu anda da iyi durumda." dedi.

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"Gebelerin korkmasına gerek yok"

Koronavirüs konusunda hamileler ile gebe olmayanların aynı yüzde oranıyla hastalandığına dikkati çeken Işık, hastalık sürecinin de aynı şekilde ilerlediğini belirtti.

Işık, "Elimizdeki veriler, koronavirüsün anne rahminde çocuğa geçmediği yönünde. O bakımdan gebe kalmış olanlar için endişeye gerek yok. Şunu da unutmamak lazım, elimizdeki veriler geç gebelik haftasına ilişkin. Erken gebelikte veriler henüz çok az. Bizim önerimiz yine de dikkatli olmak." diye konuştu.

Gebeliğin bu hastalığın seyrini değiştirmediğini anlatan Işık, "Büyük bir sıkıntı yok ama hastalık herkes için sıkıntı. Özellikle yaşlılar, kortizon ya da kemoterapi alanlarda ağır seyrediyor. Salgınların olduğu dönemde anne ve çocuk sağlığı açısından tıbbi hizmetlere erişimde sorunlar olabilir." ifadelerini kullandı.

En uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe 'koronavirüsten' böyle korunuyor
FOTOĞRAF 19
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İlçede 70-80 yaşındaki kişilerin çoğu halen bağ bahçe işlerinde çalışırken, tükettikleri organik yiyecekleri de kendileri yetiştiriyor.
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Süt, yoğurt, bal, yumurta, turşu, fındık, ceviz, kabak, fasulye ve kara lahana gibi organik ürünlerle beslenen Gölköylüler, bol oksijenli yayla havasından ve suyundan istifade ediyor.
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Gölköylüler, koronavirüs ve diğer hastalıklara karşı sağlıklı yaşamlarının sırrını üretip, tükettikleri organik ürünlere borçlu olduklarını söylüyor.
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Gölköylü Şahnez Kuzu (72), koronavirüse karşı evinden çıkmadığını, kara lahana ve mısır ekmeği gibi doğal yiyeceklerle beslendiğini belirterek, Allah'a çok şükür bugünlere kadar geldik. Büyüklerimizden öğrendiğimiz şekilde hep organik beslenmeye çalıştık. Kendimiz ürettiğimiz organik ürünlerle besleniyoruz. Şu anda bir virüs salgını varmış, bu nedenle evden dışarıya çıkmıyorum. Buranın suyu havası güzel dedi.
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Tarladan, kar altındaki kara lahanayı topladığını belirten Kuzu,Kar suyu değmiş lahana çorbası daha lezzetli. Biberi seviyorsan acı biberi de salçayı da çorbaya katacaksın. Tereyağ ve az da kıyma ile pancar çorbası daha lezzetli oluyor. Mısır ekmeğiyle yiyeceksin. Bu şekilde olursa çok faydalı oluyor. Biz böyle yiyecekler yiyerek kendimize dikkat ediyoruz diye konuştu.
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Kar nedeniyle evden dışarıya çıkmadıklarını, koronavirüse karşı beslenmelerine çok dikkat ettiklerini anlatan Arif Usta (60) da, Kara lahana, mısır ekmeği ve turşu yiyoruz bolca. Virüse karşı hem iyi besleniyoruz, hem de evden dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz. Zaten kar var şu an, kar nedeniyle pek çıkan yok. Bizim sülalemizde uzun yaşıyor, babam 80 yaşında, annem 82 yaşında hayattalar şu anda. Annem biraz hasta ama babam geziyor çok şükür iyi. Onlar da beslenmesine çok önem gösteriyor. Eski adamlar hep böyle zaten, kendilerine özgü bir beslenme şekli var dedi. ​
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Kani Çıtak (55) ise kendi yaptıkları doğal yiyeceklerle beslendiklerini belirterek, Şu anda herkes evinde oturuyor, kimse dışarı çıkmıyor. Pancar çorbası, turşu kaynatması yiyoruz, her şey doğal. Soğuktan koruyucu armut balı, elma balı, pekmezi hepsi var. Hepsini de yazdan kendimiz yapıyoruz, sıkıntımız yok. Kendi yaptığımız doğal yiyecekleri yiyerek beslenmemize çok dikkat ediyoruz. Gölköy’de yaşayan herkes buna önem gösteriyor, ama biz yine de dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz. Şu anda da çok şükür iyiyiz diye konuştu.
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En uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe 'koronavirüsten' böyle korunuyor
Akdeniz Üniversitesi'nce (AÜ) çıkarılan 'Yaşlanma Atlası'nda, 82 yaş ortalaması ile Türkiye'de en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı yer olarak gösterilen Ordu'nun Gölköy ilçesinde halk, sağlıklı yaşamıyla dikkat çekiyor. Gölköylüler, koronavirüs ve diğer hastalıklara karşı sağlıklı yaşamın sırrını üretip tükettikleri organik ürünlere borçlu olduklarını söylüyor.

Koronavirüsün influenza (grip) ile karşılaştırılmaması gerektiğini çünkü mevsimsel gribin gebelikte çok daha büyük sorunlara yol açabildiğini dile getiren Işık, "Zika virüsü de bebekte anomaliye neden olan bir virüs ama aynı şey koronavirüste söz konusu değil." dedi.

Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık, şu anda tüp bebek, infertilitede yumurta toplama ve embriyo oluşturma çalışmalarını sürdürdüklerini ancak transfer işlemlerini askıya aldıklarını kaydetti.

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