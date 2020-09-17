Propolis faydaları: Propolis nelere iyi gelir?

Koronavirüs sonrası propolise olan talep arttı. Arıların iğne yapraklı ağaçlardan, bitkilerin tomurcuk, yaprak, gövde ve salgılarından topladığı maddeleri işleyerek ürettiği bir ürün olan propolis, antioksidan ve antimikrobiyal özelliğine sahip.

Arılar tarafından üretilen çok faydalı bir bileşen olan propolis, içeriğindeki kimyasallar nedeniyle, anti-mikrobiyal, anti-oksidan, anti-tümör gibi özelliklere sahip. Başta kanser olmak üzere birçok hastalığa iyi geliyor. Bağışıklığı doğal yollarla desteklemek için birebir.Bağışıklığı doğal yollarla desteklemek için birebir.

Yunanca'da giriş ve savunma anlamına gelen "pro" ve şehir anlamına gelen "polis" kelimelerinin birleşiminden oluşan propolis, arıların kovanlarının güvenliğini ve hijyenini sağlamak için ürettiği bir tür reçine.

KORONAVİRÜS Koronavirüs propolise ilgiyi arttırdı: Talepler patladı

Propolis virüsün üremesini önler

Aslında arılar propolisi, bacillus larvae gibi bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı kovanlarını korumak, peteklerin hijyenini sağlamak, diğer böcek ve hayvanların kovana girişini engellemek için kullanır.

Propolis, virüslerin üremesini önler, bağışıklık sistemini güçlendirir. Tarih boyunca insanlar tarafından farklı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan propolis hakkında pek çok çalışma var.

Peki, insan sağlığına faydasıyla günümüzde popülerleşen propolis faydaları neler? Propolis nelere iyi gelir?

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara arı ürünlerini anlattı: Propolis ve diğer arı ürünleri bağışıklığı doğal yollarla desteklemek için çok önemli ürünler

Propolis faydaları neler?

Antibakteriyel

Antiviral

Anti-tümör (Kansere karşı)

Propolis ile yapılan deneyler sonucunda şu kanser türleri üzerinde etkili olduğu gözlemlendi;

Beyin kanseri

Pankreas kanseri

Baş ve boyun kanseri

Böbrek ve mesane kanseri

Cilt kanseri

Prostat kanseri

Meme kanseri

Kolon kanseri

Karaciğer kanseri

Kan kanseri

Antioksidan

Yanık tedavisi gibi kullanılır

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Ağız ve diş sağlığında etkili

Bağışıklık sistemini güçlendirir

FOTOĞRAF 11 Maske, mesafe ve el hijyenin koronavirüs ile mücadelede en etkin yöntem olduğunu söyleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ​Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Şener, bunun yanında kış aylarında kişilerin bağışıklık sistemini güçlendirmeleri gerektiğini de ifade etti. Havaların soğumasıyla birlikte insanların kapalı alanlarda daha çok vakit geçirmek zorunda kalacaklarını belirten Şener, maske, mesafe ve el hijyeninin dışında ek tedbirler alınması gerektiğini, arı ürünlerinin kullanımının da alınacak tedbirler arasında önemli olduğunu söyledi. 'PROPOLİSİN VİRÜSLERİN ÜREMESİNİ ÖNLEYİCİ OLDUĞU BİLİNİYOR'<br> <br> Arı ürünlerinin, sağlığı korumak ve desteklemek için önerilen ürünlerin başında geldiğine dikkat çeken Prof. Dr Alper Şener, sözlerini şöyle sürdürdü: Propolis ve diğerlerinin aslında solunum yolu virüsleri ve diğer virüsler üzerinde olumlu katkılarının olduğu, yani virüsün üremesini önleyici özelliği olduğu, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkilerinin olduğu uzun yıllardır biliniyor. Ama burada en büyük tartışma konusu, bu ürünlerin standart olup, olmadığı. Çünkü arı gezici bir hayvandır. Topladığı ürünlerden ortaya çıkan bir ürünü biz suda ya da alkolde çözelti haline getirip, saflaştırarak propolis ekstraktı olarak kullanıyoruz. Propolisin bir özelliği var ki; temel anlamda hem antibakteriyal, hem de antiviral yani virüs, bakteri, mantar gibi aklınıza gelebilecek her türlü mikroorganizmayı öldürme özelliğine sahip. Arı, kovanı korumak ve kovanda kontaminasyonu uzak tutmak için bu ürünü kullanıyor. 'ILIK TÜKETİLMESİ ÖNEMLİ'<br> <br> Propolisin içerdiği yoğunluk oranının sağlayacağı fayda açısından önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Alper Şener, şöyle konuştu: Piyasada yüzde 5 ile yüzde 17 arasında farklı yoğunluk içeren ve farklı propolis ekstraktı olan ürünler var. Yüzde 10'un üzerinde yoğunluk içeren propolisler, kullanım açısından olumlu katkı yapacaktır. Çünkü propolisi biz bağışıklık sistemini desteklemek için kullanıyoruz, özellikle kış dönemine girerken. Bu ürünün pastil ve sıvı olanları var. Sıvı olanların boğazda yapışma ve bulunma ihtimali, pastillere göre bir tık üstte. Pastil olanların tükürükle çözünebilir hale gelmesinde bazı teknik problemler söz konusu. Çünkü bu pastillerin içinde aynı zamanda başka vitaminler de var. Bunlarla ilgili bir kavram kargaşası ve uygulama problemi doğabiliyor. O yüzden suda ya da alkolde çözülmüş olanları tüketmek avantaj sağlayacaktır. Propolisin tadı acımsıdır. Kullanım anlamında özellikle çocuklar biraz zorluk yaşayabilir. Genelde mevsim meyveleri olan portakal ve mandalina suyunun içine katılarak kullanılabilir. Yetişkinler ise, ılık bir kahve içinde daha kolay kullanabilecektir. Ilık olması önemli, çünkü soğuk olması propolisin yüzeyde çözülme problemine sebep olabilir. 'GRİBAL ENFEKSİYONUN YOĞUN OLDUĞU GÜNLERDE HAFTADA EN AZ 3 GÜN'<br> <br> Propolisin, çocuklar için 10 damlanın altında, yetişkinler için ise 15-20 damlaya kadar, haftada en az 3 gün kullanılabileceğini belirten Şener, Gribal enfeksiyonun yoğun olduğu dönemlerde birer gün ara verilerek, haftada 3 gün kullanılabilir. Bal içeren, yani propolisle birlikte karışım içeren ürünleri aşırı tüketmemeliyiz. Çünkü bunların içerisinde ne yaparsak yapalım, kontrol edemediğimiz, bilmediğimiz alerjin olma ihtimali ürünler var. Zaten bu ürünleri ilaçlardan uzaklaştıran konularda bunlar. Herkeste standart etkiyi göstermiyor. O yüzden bal, özellikle propolis karışımları haftada 3 günü geçmeyecek ve birkaç kaşığı da aşmamak kaydıyla tüketilmelidir diye konuştu. 'VÜCUDA DİRENÇ KATIYOR'<br> <br> Propolisin insan yaşamında özel bir yere sahip olduğunu belirten Çanakkale Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Cahit İleri, Şu anda araştırmalara göre propolis yüzün üzerinde etki maddesiyle insanların bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücuda direnç katıyor. Vücuda mikrop, virüs, mantar gibi diğer maddelerin girmesini engellemiş oluyor dedi. Prof. Dr. Şener: Propolis, virüslerin üremesini önler, bağışıklık sistemini güçlendirir Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yaklaşan kış mevsimiyle artması muhtemel hastalıklardan ve koronavirüsten korunmanın önemli yollarından birinin de bağışıklık sistemini güçlendirmesi olduğunu söyledi. BiP'te paylaş

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Propolis nelere iyi gelir?

Oldukça önemli bir bitkisel şifa kaynağı olan propolis, insan sağlığına etkileri ile oldukça faydalı. Tıpkı arı kovanını mikroplardan arındırması gibi, insanın bakteri ve mikroplardan da uzak durmasına sağlar.

Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır. Oldukça zengin bir içeriği olan propolis, hücrelerin yenilenme sürecini hızlandırarak yaraların iyileşmesini kolaylaştırır.

Kansere karşı etkili. Düzenli propolis kullanımı, uzun vadeli bir süreçte olası kanser tehlikesini en aza indirger. Zira, C vitamini açısından zengin bir kaynak olan bu madde, kanser hücrelerinin oluşmasına engel olur.

Cilt sağlığına iyi gelir. Güçlü bir antioksidan olmasından dolayı, cilt sağlığı üzerinde oldukça iyi etkileri vardır. Cildin yenilenmesini ve diri olmasını sağlar.

Mikrop ve bakterilere karşı koruma kalkanı oluşturur. Arı kovanını mikroplardan arındırdığı gibi, insan vücudunda da mikrop ve bakteri oluşumuna engel olur, hastalıklara yakalanma tehlikesinin düşürür.

Uçuk ve ağız yaralarını iyileştirir. Ağız kenarında oluşan yaralar başta olmak üzere, çeşitli bölgelerde oluşan uçukların tedavisinde kullanılır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Güçlü içeriği ile bağışıklık sisteminin düzenli ve sağlıklı olmasını sağlar.

FOTOĞRAF 6 Tokat'ta pandemi süreci sonrasında bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenler doğal ürünlere yöneldi. Arılar tarafından, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarındaki öz sıvılarından toplanan ve güçlü antioksidan etkilere sahip olduğu bilinen propolis, son günlerde koronavirüs hasta sayısındaki artmasının ardından yoğun talep görüyor. Tokat'ta Arıcılar Birliği üyelerinden toplanan propolis özel bir fabrikada işlendikten sonra tablet, hap ve damla olarak satılıyor. Propolis'in litresi ise 1200 TL'den piyasaya sürülüyor. 'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR' <br> <br> Propolisin bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir besin kaynağı olduğunu söyleyen Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir, Propolis arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı fenolik ve flavonoid maddelerden oluşan doğal bir arı ürünüdür. Kelime anlamı olarak pro ön, polis koruyan kelimelerinden oluşan saf propolis arıların yaşam alanı olan kovanın ön temizleyicisidir... Arılar petek gözlerini ham propolis ile kaplar, sonra üzerine balını, yavrusunu, besinini koyar. Böylece arının ürettiği ürünler kovanda bozulmadan saklanır. İnsan sağlığı açısından da bağışıklık sisteminin güçlenmesi için önemli bir besindir. Bağışıklık sisteminiz güçlü ise hasta olma ihtimaliniz azalır. Hasta olsanız dahi hastalıktan kurtulmanız daha hızlı ve sorunsuz olur dedi. 'İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞLAR DA ARTTI' <br> <br> Taleplerin son dönemde artığını ifade eden Demir, Şu anda pandemi döneminde tekrar rakamların yükselmesinin ardından propolise olan talepler artmış durumda. İnternet üzerinden günlük 20-25 kişiye satış yapılırken satış mağazamızda ise bir yoğunluk başladı. Halkımızın biz de bağışıklık sisteminin güçlenmesi için tavsiye ediyoruz. Biz bu yıl şöyle bir yol izledik... Propolise yoğun ilgi olduğu için bizim de alt yapımız olmadığı için, kendimiz üretemediğimiz için ulusal olan özel bir firma ile anlaşma yaptık. Ham maddesini biz üreticilerimizden toplayarak teslim ettikten sonra biz de bunların mamulünü aldık. İki ürünümüz var. Bir tanesi pastil şeklinde diğeri ise sıvı halinde. Ortalama kilosu 1200 TL'ye geliyor diye konuştu. Tokat'ta koronavirüs sonrası propolise talep arttı: Kilosu 1200 TL Tokat'ta bal arıları tarafından çiçeklerin öz sıvılarından toplanıp elde edilen ve kilosu 1200 TL'den satılan propolis, pandemi döneminde yoğun ilgi görüyor. Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir, koronavirüs hasta sayısının çoğalmasının ardından, son dönemde propolise olan talebin de artığını söyledi.

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