Radyo: Unutulmayan ses

6 Mayıs 1927 Türkiye’de ilk radyo yayının yapıldığı gün olarak tarihe geçti. Tam 92 yıl önce Sirekeci postahane binasının kapısı üzerine yerleştirilen hoparlör yardımıyla yayın yapılmaya başlandı. Amaç halkın radyo yayınlarını dinlemesi ve çevresine anlatmasıydı.

Radyo serüvenin ilk perdesi Eşref Şefik’in anonsuyla başladı. Sirkeci’den yayılan bu ses zamanla tüm Türkiye’yi etkisi altına aldı. Evlerdeki en önemli yerini aldı. Haber yayınları, arkası yarın kuşağı ve ailece dinlenen şarkılar da hep o sesli kutudan dinlendi. Dinleyciler hayal kurmayı öğrendi. Radyo hayatımızdaki yerini hep sürdürdü. Küçük bir hoparlörden yayılan o ses artık bugün devasa boyutlara ulaşmış durumda.

Teknolojinin gelişmesiyle önemini hiç kaybetmedi. Radyo evimizin ayrıcalıklı köşesinden ayrıldı ama otomobillerde ve cep telefonlarıyla radyo tutkunlarını hiç yalnız bırakmadı. Biz de tutkuyla radyo sunuculuğu yapanlar ve dinleyenlerin anlatımıyla radyonun kısa hikayesini görüntüye döktük.