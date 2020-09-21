​Revani tarifi: pratik revani nasıl yapılır?

Revani nasıl yapılır? Revani tatlısının malzemeleri, besin ve kalori değerleri tarifin hazırlık aşamaları ve süresini sizler için hazırladık. Nefis tatlı tariflerinden revani için tarifimize buyurun...
Revani tatlısı tarifi
Malzemeler:
1/2 (Yarım) Su Bardağı Toz Şeker
3 Adet Oda Sıcaklığında Yumurta
1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Sızma Zeytinyağı
3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Sulu Yoğurt
1 Paket Vanilya
1 Paket Kabartma Tozu
3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Irmik
3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Beyaz Un
Şerbet Malzemeleri
2 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Toz Şeker
2 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Su
1 Tatlı Kaşığı Limon Suyu
Servis Malzemeleri
Yeteri Kadar Fıstık
Yapılışı:
Şerbet malzemelerini 5 dakika kaynatın ve soğutun.
Yumurta ve şekeri kabarana kadar 5 dakika çırpın. Yağı ekleyin ve çırpmaya devam edin, yoğurdu da ekleyin ve karıştırın.
Kalan malzemeleri teker teker ilave edip söndürmeden karıştırın. Yağlanmış orta boy fırın kabına dökün ve üzerini düzleyin. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.
Fırından alıp karelere kesin ve soğuk şerbeti üzerinde gezdirin. Çekmesi ve soğuması için zaman tanıyın ve fıstık serpip servis edin.
- Revani kaç dakikada pişer?
- 1 saat 30 dakikada hazırlanan revani 35 dakikada pişer.
- Revaninin kalorisi ne kadar?
- Zorluk seviyesi zor olan revaninin kalorisi 314.
- Revani yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
- Revani için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 13 lira.