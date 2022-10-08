Revani tarifi: pratik revani nasıl yapılır?

Revani nasıl yapılır? Revani tatlısının malzemeleri, besin ve kalori değerleri tarifin hazırlık aşamaları ve süresini sizler için hazırladık. Nefis tatlı tariflerinden revani için tarifimize buyurun...

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Revani tatlısı.

Revani tatlısı tarifi

Malzemeler:

1/2 (Yarım) Su Bardağı Toz Şeker

3 Adet Oda Sıcaklığında Yumurta

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Sızma Zeytinyağı

3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Sulu Yoğurt

1 Paket Vanilya

1 Paket Kabartma Tozu

3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Irmik

3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Beyaz Un

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Şerbet Malzemeleri

2 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Toz Şeker

2 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Su

1 Tatlı Kaşığı Limon Suyu

Servis Malzemeleri

Yeteri Kadar Fıstık

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Yapılışı:

Şerbet malzemelerini 5 dakika kaynatın ve soğutun.

Yumurta ve şekeri kabarana kadar 5 dakika çırpın. Yağı ekleyin ve çırpmaya devam edin, yoğurdu da ekleyin ve karıştırın.

Kalan malzemeleri teker teker ilave edip söndürmeden karıştırın. Yağlanmış orta boy fırın kabına dökün ve üzerini düzleyin. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

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Fırından alıp karelere kesin ve soğuk şerbeti üzerinde gezdirin. Çekmesi ve soğuması için zaman tanıyın ve fıstık serpip servis edin.

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