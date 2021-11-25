Hayat Rusya, Netflixin skandal yayınları için soruşturma başlattı
AKTÜEL

Rusya, Netflix'in skandal yayınları için soruşturma başlattı

Rusya, Netflix hakkında 'geleneksel olarak cinsel ilişkiler propagandası' yapılmasını yasaklayan yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Rusya, Netflixin skandal yayınları için soruşturma başlattı
Netflix soruşturma

Vedomosti'nin haberine göre, Rusya'da aileleri korumakla görevli kamu komiserliği Netflix'i şikayet etti. Komiser Olga Barents, Netflix'in 2013 yılında '16+' etiketi ile LGBT+ temalı diziler yayınlayıp 18 yaşın altındaki Ruslar arasında 'geleneksel olarak cinsel ilişkiler propagandası' yapılmasını yasaklayan yasayı ihlal ettiğini ifade etti.


GEÇİCİ OLARAK HİZMET VEREMEYEBİLİR

Temyiz başvurusunun İçişleri Bakanlığı'nın Moskova departmanı tarafından değerlendirildiği öğrenildi. Netflix ise olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Netflix'in yasaları ihlal ettiği tespit edilirse 1 milyon rubleye (13 bin 400 dolar) yakın bir para cezası alması ve hizmetinin geçici olarak askıya alınması gündemde.

MOSKOVA'DAN KARARA İTİRAZ

Rusya'nın bu mevzuatı ise insan hakları tarafları tarafından kınandı. 2017 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rus eşcinsel propaganda yasasının Avrupa Antlaşması kurallarını ihlal ettiğine, ifade özgürlüğünü engellediğine ve LGBTQ+ bireylere karşı ayrımcılığa sebep olduğuna karar verdi. Moskova ise bu kararı 'adaletsiz' olarak nitelendirdi.

Rus lider Putin Batılı ülkeleri topa tuttu: Çocuklara cinsiyet değiştirmeyi aşılamak hastalıktır
DÜNYA
Rus lider Putin Batılı ülkeleri topa tuttu: Çocuklara cinsiyet değiştirmeyi aşılamak hastalıktır

Putin’den Batı’ya LGBT tepkisi
DÜNYA
Putin’den Batı’ya LGBT tepkisi


Netflix'in skandal yayınlarına soruşturma
FOTOĞRAF 7
Title
Rusya'da aileleri korumakla görevli kamu komiserliği Netflix'i şikayet etti.
Title
Komiser Olga Barents şikayetinde, Netflix'in 2013 yılında '16+' etiketi ile sakıncalı diziler yayınlayıp 18 yaşın altındaki Ruslar arasında 'geleneksel olarak cinsel ilişkiler propagandası' yapılmasını yasaklayan yasayı ihlal ettiğini ifade etti.
Title
Temyiz başvurusunun İçişleri Bakanlığı'nın Moskova departmanı tarafından değerlendirildiği öğrenildi. Netflix ise olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.
Title
Netflix'in yasaları ihlal ettiği tespit edilirse 1 milyon rubleye (13 bin 400 dolar) yakın bir para cezası alması ve hizmetinin geçici olarak askıya alınması gündemde.
Title
Rusya'nın bu mevzuatı ise insan hakları tarafları tarafından kınandı.
Title
Moskova ise bu kararı 'adaletsiz' olarak nitelendirdi.
Title
2017 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rus eşcinsel propaganda yasasının Avrupa Antlaşması kurallarını ihlal ettiğine, ifade özgürlüğünü engellediğine ve LGBTQ+ bireylere karşı ayrımcılığa sebep olduğuna karar verdi.
Netflix'in skandal yayınlarına soruşturma
Rusya, Netflix hakkında 'geleneksel olarak cinsel ilişkiler propagandası' yapılmasını yasaklayan yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.
67 sığınakyerle bir edildi

67 sığınak
yerle bir edildi

Tunceli'de geniş kapsamlı terör operasyonu.
Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

​Adana'da PKK operasyonu: 17 kişi gözaltında.
Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu

Enflasyonla mücadelede
kararlılık vurgusu

​Kavcıoğlu: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar devam edeceğiz.

​2021'de 15 bin 141 firma ilk kez ihracat yaparak yaklaşık 3 milyar dolar döviz getirdi.

​FETÖ'nün projesine benzer bir proje Ortadoğu'da “İbrahimi dinler” adıyla yürütülüyor.

Açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu.

​'Kilo vermelisin' diyen doktora bıçakla saldırmıştı.

​31 göçmenin ölümünden İngiltere ve Fransa birbirlerini suçluyor.

​Manisa'daki olay sonrası korkunç iddia.

​MGK'nın ana gündem maddesi Türkiye'ye yönelik ekonomik tehditler oldu.
Rusya'da<br>maden faciası

Rusya'da
maden faciası

​Hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.