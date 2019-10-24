Hayat Rutubetli havalar ağrıları tetikleyebilir Yüzde 20 daha fazla olduğunu ortaya koydu
GENEL SAĞLIK

Rutubetli havalar ağrıları tetikleyebilir

Rutubetli havalar ağrıları tetikleyebilir: Yüzde 20 daha fazla olduğunu ortaya koydu

Kronik sağlık sorunları bulunan kişilerin rutubetli havalarda ağrı hissetme ihtimalinin daha yüksek olduğu bildirildi. Araştırmacılar, rutubetli havalarda ağrı hissetme ihtimalinin yükselmesinin nedenine ilişkin yeni bir çalışma yapılmasını ümit ediyor.

Haber Merkezi AA
Yürütülen çalışmada, hava durumunun ağrılar üzerindeki etkisi araştırıldı.
Yürütülen çalışmada, hava durumunun ağrılar üzerindeki etkisi araştırıldı.

Manchester Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, hava durumunun ağrılar üzerindeki etkisi araştırıldı.

Çalışmada, İngiltere genelinde artrit, fibromiyalji, migren ve nöropatik ağrılardan muzdarip 2 bin 500 kişinin, 1 ila 15 ay kayıt altına aldıkları ağrı semptomları, yine her gün cep telefonları üzerinden kayda alınan hava durumu verileriyle karşılaştırmalı olarak incelendi.

Küflü duvarlara sirke
SAĞLIK
Küflü duvarlara sirke

Yüzde 20 daha fazla çıktı

Çalışmanın sonuçları, düşük basınçlı rutubetli ve rüzgarlı günlerde, kişilerin ağrı hissetme olasılığının normalden yaklaşık yüzde 20 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Soğuk, rutubetli günlerin de ağrıyı artırdığının tespit edildiği çalışmada, tek başına hava sıcaklığı ya da yağışla ağrı arasında bir ilişki gözlenmedi.

Araştırmacılar, rutubetli havalarda ağrı hissetme ihtimalinin yükselmesinin nedenine ilişkin yeni bir çalışma yapılmasını ümit ediyor.

Fındık üreticilerine nem uyarısı
EKONOMİ
Fındık üreticilerine nem uyarısı
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Karşılaşmanın 3 boyutlu canlı anlatımı için tıklayınız.
Diyarbakırda HDPlilere tepki

Diyarbakır'da HDP'lilere tepki

HDP'li Sezai Temelli'ye şehit babasından anlamlı tepki.
Teröristlerden hain saldırı

Teröristlerden hain saldırı

MSB: Resulayn'da PKK/YPG saldırısında 5 asker yaralandı.
Vakti gelince<br>kapılar açılır

Vakti gelince
kapılar açılır

Cumhurbaşkanı kaymakam adayları kura töreninde konuştu.
Avrupa çaresiz

Avrupa çaresiz

​Önce görüşmek istediler, sonra ABD üzerinden açıklama yaptılar.
Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

25 Ekim Cuma günü vizyona giriyor.

Sicilya'nın bilinmeyen yüzü:<br> İslama yakınlık DNA'larında var

Sicilya'nın bilinmeyen yüzü:
İslama yakınlık DNA'larında var

​Akdeniz adasında Müslümanların 200 yıllık hakimiyetinin izleri silinmedi.
Bakan Kurum: İmar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz

Bakan Kurum: İmar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz

​Bingöl'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi
Rus askerleri PYD'lilerle görüntülendi

Rus askerleri PYD'lilerle görüntülendi

​Teröristlerin kollarındaki peçleri söktüğü dikkatlerden kaçmadı.

Tümüyle reddediyoruz

Tümüyle reddediyoruz

​Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'na Barış Pınarı tepkisi.
Petrolü temizleyen gönüllüler zehirlendi

Petrolü temizleyen gönüllüler zehirlendi

5 bin askerde de aynı semptomların görülmesinden endişe ediliyor.
Faiz kararını açıkladı

Faiz kararını açıkladı

Kurul 250 baz puanlık indirim kararı aldı.
Bir kere daha mahcup oldular

Bir kere daha mahcup oldular

Ömer Çelik, ABD ve Rusya ile mutabakatlara ilişkin konuştu.
Çanta içinde çöpün yanına bırakıp kaçtı

Çanta içinde çöpün yanına bırakıp kaçtı

Görgü tanıkları genç kadının yaptığını görünce ekiplere haber verdi.
PKK'dan yeni tabela oyunu

PKK'dan yeni tabela oyunu

​Rusya ve Esed rejimine yeni teklif: İsim değiştirelim!

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.