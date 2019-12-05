Safra kesesinden tam ​3 bin 765 taş​ çıktı

Çorum’da karın ve mide ağrısı ile şişkinlik şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran Kadın Yaşar'ın yapılan muayenesi ve çekilen ultrason filminde safra kesesinde taşlar olduğu belirlendi.

Ameliyata alınan kadının safra kesesinden 3 bin 765 taş çıkarıldı. Başarılı geçen ameliyatla kadın sağlığına kavuştu.

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Kadın Yaşar ve yakınları

4 personel tarafından bir saatte sayılabildi

Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Aziz Cengiz, "Hastamız karın ve mide ağrısı ile karında şişlik şikayeti ile hastanemize başvurdu. Yaptığımız tetkikler sonrası safra kesesi ameliyatına karar verdik. Safra kesesini çıkarttığımızda içinde yüzlerce, hatta binlerce taşın olduğunu gördük. Uzun süren ameliyatın ardından safra kesesinden toplam 3 bin 765 taş çıkardık. Kapalı ameliyat sonrası çıkarılan taşlar bizi şaşırttı. Çıkan taşlar 4 personel tarafından bir saatte sayılabildi. Hastamız şu an çok iyi" dedi.

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Kadın Yaşar ise

3 bin 765 taş