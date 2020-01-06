Hayat Safranın faydaları nelerdir? Safranın sağlığa inanılmaz faydaları
GENEL SAĞLIK

Safranın faydaları nelerdir? Safranın sağlığa inanılmaz faydaları

Safran, dünyanın en pahalı baharatıdır. Yüksek fiyatının sebebi, üretimi yüksek maliyetli yapan yoğun emek gerektiren hasat yöntemidir. Safranın popülerliği her geçen gün dünya genelinde artıyor. Peki, safranın faydaları nelerdir? Dr. Muammer Yıldız safran hakkında bilmeniz gerekenler ve safranın faydalarını sıraladı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Safran / Arşiv
Safran / Arşiv

Safran, genellikle "safran bitkisi" olarak bilinen Crocus sativus çiçeğinden elde edilen hasattır.. "Safran" terimi, çiçekçiğin iplik benzeri yapılarına veya damgalanmasına gönderme yapmaktadır. Tıbbi özellikleri nedeniyle ön plana çıkan bu bitki Yunanistan 'da ortaya çıktı. İnsanlar libidoyu geliştirmek, ruh halini artırmak ve hafızayı iyileştirmek için safran yerlerdi.

SAFRANIN FAYDALARI

Güçlü Bir Antioksidan olan Safran, hücrelerinizi serbest radikallere ve oksidatif strese karşı koruyan moleküller olan antioksidanlar gibi çalışan etkileyici çeşitli bitki bileşikleri içerir. Önemli safran antioksidanları arasında krosin, krosetin, safranal ve kaempferol bulunur. Safranın faydaları arasında sadece antioksidan olması değil daha birçok şey var! İşte bu faydalardan öne çıkanları...

Safran "güneş baharatı" olarak adlandırılmıştır. Bu, sadece belirgin rengi nedeniyle değil, aynı zamanda ruh halinizi aydınlatmanıza yardımcı olabileceğinden de kaynaklanıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda hafif ila orta şiddette depresyon semptomlarının tedavisinde safran takviyeleri plasebolardan anlamlı derecede daha etkili çıktı!

Öte yandan safran, kanserle mücadele özelliklerine sahip olabilir safran, zararlı serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olan antioksidanlar bakımından yüksektir.

Safran iştahı azaltır ve kilo kaybı sağlayabilir! Sürekli abur cubur atıştırmak, istenmeyen kilo alma riskine yol açabilecek yaygın bir alışkanlıktır. Araştırmaya göre, safran iştahınızı azaltarak atıştırmanın önlenmesine yardımcı olabilir.

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