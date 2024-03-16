Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detayları açıkladı: Yan dal uzmanlığında düzenleme

"Burada onkolojiyle ilgili bütün teknik altyapıların yeterli olduğu ve özellikle hem Linac hem kemik iliği nakli hem de brakiterapinin de yapıldığı bir onkoloji hastanesi olacak. İçinde 12 ameliyathanesi ve 63 yoğun bakımı olan bir hastane olacak. Önümüzdeki bir yıl içerisinde hızla bu hastanemizi bitirmek istiyoruz. Bununla ilgili yatırım ödeneğini de maliyetini de aralık ayının son günlerinde bütçemizden Valiliğe aktardık ve bir milyara yakın aktarım yapıldı. İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı üzerinden gelecek ay ihalesini yapmış olacağız."