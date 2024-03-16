Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detayları açıkladı: Yan dal uzmanlığında düzenleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Ardından Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi'nin açılışını yapan Koca merkezi gezerek çocuklarla fotoğraf çektirdi.
Koca, daha sonra Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası inşaatında incelemelerde bulundu.
Burada açıklama yapan Koca, binanın 54 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve gelecek ay içinde yapım ihalesinin gerçekleştirileceğini söyledi.
Söz konusu ek binayı Sultangazi için çok büyük ihtiyaç olarak gördüklerini ve onkoloji hastanesi olarak planladıklarını ifade eden Koca, şunları kaydetti:
Yan dal uzmanlığında düzenleme
Bakan Koca'ya programlarında Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun eşlik etti.