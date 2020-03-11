Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs konusunda risk ciddi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından sağlık, turizm ve ticaret alanındaki önlemler ele alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor. https://t.co/BDjHnOnfVf — Yeni Şafak (@yenisafak) March 11, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından satır başları şöyle:

Bilgi paylaşımı dün gece olduğu gibi tereddütsüz sürecek. Bugün konunun yurt dışıyla ilgili tarafları ele alındı.

Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Yapmanız gereken, hayatımızı tedbirler doğrultusunda yeni bir düzene sokmaktır. Koronavirüs, tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Virüs yurt dışı kaynaklı, hastanın genel durumu iyi.

(Koronavirüs) Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir.

Okulların tatili konusu bugün gündemimiz olmadı. Önümüzdeki günler gündeme gelebilir. Bunu, salgının seyri de belirler.

Cumhurbaşkanımız başkanlığında yarın bir toplantı olacak.

(Virüs yazın etkisini yitirir mi?) Bilim Kurulu da bu görüşe katılıyor.

Stokta ilaçlarımız var. Üç hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde 'vaka mı var' denmişti, o hazırlık dönemiydi. Bu anlamda sorun yok.

REKLAM

GÜNDEM Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Hasta erkek, virüs Avrupa temasından bulaştı

Bakan Ersoy: 15 Nisan hassas tarih

Bakan Ersoy ise, "15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor" diye konuştu.

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarının da nisan sonrasına ertelenmesinin gündemde olduğunu söyledi.

Ersoy, otellere, yaz sezonu başlangıcını bu sene mart sonu değil nisan sonu olarak planlamalarını önerdiklerini bildirdi.

Bakan Pekcan: Fırsatçılara göz açtırmayacağız

Ticaret Bakanı Pekcan da, "Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız. Fırsatçılara göz açtırmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, "16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarların ertelemesine karar verildiğini belirterek, "Resmi duyuruları yapacağız" dedi.

Maske ve dezenfektanda fahiş fiyat iddialarına ilişkin değerlendirmede bulunan Pekcan, "2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü denetledik, 2 bin 180'ini soruşturma kapsamına aldık" diye konuştu.

FOTOĞRAF 12 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı basın toplantısında Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü duyurmuştu. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı İstanbulluların, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı. Metrobüse binen bazı vatandaşaların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü. Altunizade metrobüs durağında Enes Tuncer, Tedbirimi önceden alıyorum. Metrobüse binicem. Okulların tatil olmasını istiyorum dedi. Gökhan Kılıçaslan ise, Ciddi bir salgın var dünya çapında. Herkesin gerekli önlemi almasını istiyorum. Toplu ulaşımı kullanıcam. Herkesin önlemini almasını istiyorum diye konuştu. İstanbul'da vatandaşlardan toplu ulaşımda maskeli önlem Türkiye'de ilk koronavirüs vakasnın tespit edilmesinin ardından İstanbul'da bu sabah toplu ulaşımda vatandaşların maskeli önlem aldığı görüldü.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



