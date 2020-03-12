Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama: İki ay direnelim yazın virüsün etkisi azalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüse ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Koca, paylaşımında, "İki ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner" ifadelerini kullandı.

2 AY DİRENELİM. YAZIN VİRÜSÜN ETKİSİ AZALIYOR. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner. pic.twitter.com/6ewRJ9arpd — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 12, 2020

2 AY DİRENELİM. YAZIN VİRÜSÜN ETKİSİ AZALIYOR. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner. pic.twitter.com/6ewRJ9arpd — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 12, 2020