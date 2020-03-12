Hayat Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan yeni açıklama İki ay direnelim yazın virüsün etkisi azalıyor
GENEL SAĞLIK

​​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama: 2 ay direnelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama: İki ay direnelim yazın virüsün etkisi azalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüse ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Koca, paylaşımında, "İki ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner" ifadelerini kullandı.

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