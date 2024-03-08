Sağlık Bakanı Koca Beykoz'da açıkladı: Hastaneleri 'Koordinasyon Kurulu' yönetecek

Sağlık Bakanı Fahrettin KocaBeykoz'daki Rüzgarlıbahçe Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından avlusundaki çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.
Beykoz'a 800 yataklı hastaneye yapılacak
Vatandaşların Beykoz'a hastane yapılması talepleri hakkında konuşan Bakan Koca, ilçenin kendine yetecek bir sağlık hizmetine kavuşması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
Paşabahçe'de bulunan Beykoz Devlet Hastanesinin durumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Koca, hastanenin Boğaz görünümlü bir yere sahip olduğu için tadilatının çok zaman alabileceğini söyledi.
Koca, Beykozlu gençlerle bir araya geldi
Koca, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Yoldan geçen öğrencilerle fotoğraf çektiren Koca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.
Daha sonra Beykoz Belediyesine ait Millet Sofrası'na gelerek vatandaşlarla çorba içip sohbet eden Koca, ardından Beykoz Belediyesi tarafından inşa edilen Beykoz Kahvecisi'nde kadınlara karanfil verdi.
Öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtlayan ve meslek seçimleri hakkında tavsiyeler veren Koca'ya, psikolojik danışmanlık ve rehberlik kulübünün rozeti verildi.
Koca'ya programlarında AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın eşlik etti.