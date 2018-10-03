Hayat Sağlık Bakanlığı öldürülen doktor ile ilgili harekete geçti
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Sağlık Bakanlığı öldürülen doktor ile ilgili harekete geçti

Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine yönelik İçişleri ve Adalet Bakanlıklarıyla koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Haber Merkezi Diğer
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Bahçelievler’deki özel hastanede menfur bir saldırı sonucu ağır yaralanan ve tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak “Öncelikle değerli meslektaşımıza rahmet, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı diliyorum. Meslektaşlarımızın güvenli bir ortamda hizmet vermelerini sağlayacak, şiddeti caydıracak ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını temin edecek düzenlemelerin TBMM’nin öncelikli gündemi arasında yer alacağını, Bakanlık olarak bu konunun etkin ve yakın takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

En ağır cezaya çarptırılacak

Hastane başhekimiyle konuşup ayrıntılı bilgi aldığını, rahmetli hekimin eşi Mutlu Hacıosman’la telefon görüşmesi yaptığını ve taziyelerini bildirdiğini belirten Dr. Koca “Biraz önce Mutlu Hanım’a arayıp başsağlığı dileğinde bulundum. Acılarını paylaştığımızı, zanlının en ağır cezaya çarptırılması için Bakanlık olarak hukuki her türlü girişimi yapacağımızı, konunun yakın takipçisi olacağımızı kendilerine ifade ettim” diye konuştu.

Koca: Bu böyle sürmez

Dr. Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son halkası olan bu menfur hadise karşısında üzüntümüz tarifsizdir. Bu böyle süremez, TBMM’nin yasama döneminin ilk gündemlerinden biri konuyla ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi olacaktır. Ayrıca İçişleri ve Adalet Bakanlıklarıyla da koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

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