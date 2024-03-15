Sağlık Bakanı Koca duyurdu: İstanbul'da beş ilçe 4924 Sayılı Kanun kapsamına alındı

"Toplam tahsis edilen 4924 Sayılı Kanun'a tabi sözleşmeli kadroyla çalışan 36 bin kişi oldu. Özellikle yan dal uzmanları dahil olmak üzere birçok ilçemiz dahil olarak 4924 Sayılı Kanun'a tabi sözleşmeler yapıldı. İstanbul'da daha önce Şile, Silivri ve Çatalca'da 4924 Sayılı Kanun'a tabi sözleşmeli kadrolar açmıştık. Verilen ilave 9 bin kadro sonrası Esenyurt ve Arnavutköy'ü de 4924 Sayılı Kanun kapsamına aldık. Bu sözleşmeli kadro sayıları arttıkça bunu daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. İstanbul'da böylece 3 ilçede 4924 Sayılı Kanun'la devam eden durum 5 ilçeye çıkmış oldu. Yani 5 ilçe 4924 Sayılı Kanun kapsamına alındı. Süreçte Bağcılar ve benzeri ilçelerimizi de sözleşmeli kadro sayısı arttıkça almak istiyoruz."