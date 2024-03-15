Sağlık Bakanı Koca duyurdu: İstanbul'da beş ilçe 4924 Sayılı Kanun kapsamına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bağcılar'daki Merkez Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra seçim stantlarını gezerek vatandaşlarla sohbet etti.
Bağcılar Çarşı Yürüyüş Yolu'ndaki esnafı da ziyaret eden Koca, Vefahane Yaşam Merkezi'nde çeşitli alanlarda düzenlenen kurslara katılan yaşlılarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
Bakan Koca, daha sonra Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yapımı devam eden ek binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
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4924 Sayılı Kanun'la ilgili bir kanun maddesi geçtiğini, ilave 9 bin sözleşmeli kadro daha tahsis edildiğini ifade eden Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bakan Koca'ya programlarında Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.