Hayat Sağlık Bakanı Koca Gözlem altındaki hasta koronavirüs değil
GENEL SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca: Gözlem altındaki hasta, koronavirüs değil

Sağlık Bakanı Koca: Gözlem altındaki hasta koronavirüs değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın, koronavirüs değil mevsimsel grip olduğunun belirlendiğini ve bugün taburcu edileceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın testlerinin tamamlandığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsü tespit etmek için ürettiğimiz 'tanı kitini' yurt dışına satacağız
HAYAT
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsü tespit etmek için ürettiğimiz 'tanı kitini' yurt dışına satacağız

Koca, "Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek" bilgisini verdi.
Sağlık raporu çıktı

Sağlık raporu çıktı

Kadir Şeker, el, diz ve boğazından yaralanmış.
Volkswagendeçalışmayı reddetti

Volkswagen'de
çalışmayı reddetti

​Otizmli Mesut'un en büyük hayali otomobil tasarımcısı olmak.
6 kişi gözaltında

6 kişi gözaltında

Şehit Altuğ Verdi soruşturmasında yeni gelişme.
Koronavirüs değil

Koronavirüs değil

​Bakan Koca, Rize'de gözlem altındaki hastaya ilişkin açıklama yaptı.
Türk hacker<br>adresini buldu

Türk hacker
adresini buldu

Çiftlik Bank firarisi Aydın bakın nerede çıktı.
Kim verecek<br>bizim mesaimizi

Kim verecek
bizim mesaimizi

​İstanbul'da metro istasyonlarındaki izdiham isyan ettirdi.

Almanya'da<br>ırkçı katliam

Almanya'da
ırkçı katliam

Fail, saldırıyla ilgili mektup ve video bıraktı.

Devleri geçti

Devleri geçti

Galatasaray, Avrupa devleri arasında 3. sırada.
Birbirlerinin<br> üzerine sürdüler

Birbirlerinin
üzerine sürdüler

ABD ve Rusya askerleri arasında şoke eden görüntü.
Bugün açılıyor

Bugün açılıyor

​Millet Kütüphanesi 7 gün 24 saat hizmet verecek.
İlaç gibi<br>gelecek büyüme

İlaç gibi
gelecek büyüme

'Yerli ilaç' hamleleri etkisini göstermeye başladı.
Dibe vuracak!

Dibe vuracak!

​Koronavirüs dünya ekonomisini de etkiliyor.
Avrupa'ya<br>vize muafiyeti

Avrupa'ya
vize muafiyeti

6 ülkenin vatandaşlarından ​vize istenmeyecek.
Son 26 yılın rekor seviyesine ulaştı

Son 26 yılın rekor seviyesine ulaştı

Bölge için kritik uyarı: Etkilerini baharda göreceğiz.
Adı değiştirildi

Adı değiştirildi

Erdoğan'ın imzasıyla Atatürk Havalimanı'nda önemli değişiklik.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.