Hayat Sağlık Bakanı Koca Gözümüz aydın diyerek duyurdu Bakanlık bu yıl 85 bin kadro açıyor
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Sağlık Bakanı Koca 'Gözümüz aydın' diyerek duyurdu: Bakanlık bu yıl 85 bin kadro açıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın bu yıl 85 bin yeni kadro açacağını duyurdu. Bu sayının bazı ülkelerin nüfusundan fazla olduğunu belirten Bakan Koca, "Gözümüz aydın" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca Gözümüz aydın diyerek duyurdu: Bakanlık bu yıl 85 bin kadro açıyor
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanlığının bu yıl 85 bin yeni kadro açacağını belirten Bakan Koca, "Bakanlığımız, bu yıl 85 Bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." ifadelerini kullandı.

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