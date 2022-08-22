Sağlık Bakanı Koca 'Gözümüz aydın' diyerek duyurdu: Bakanlık bu yıl 85 bin kadro açıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanlığının bu yıl 85 bin yeni kadro açacağını belirten Bakan Koca, "Bakanlığımız, bu yıl 85 Bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." ifadelerini kullandı.

Bakanlığımız, bu yıl 85 Bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 22, 2022

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