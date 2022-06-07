Sağlık Bakanı Koca: Maymun çiçeği pandemi sebebi değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği hastalığına ilişkin kabine toplantısı sonrasında gazetecilere değerlendirme yaptı.

Türkiye'de henüz görülmediğini belirtti maymun çiçeği hastalığının temasla bulaştığına dikkat çeken Koca, şunları söyledi:

ŞÜPHELENİLEN KİŞİLERE TEST YAPLIYOR

"Yurt dışında nasıl gelişti? Temasla oldu artı salgıyla geçiyor, damlacık enfeksiyonuyla geçmiyor. Dolayısıyla salgın, pandemi ve benzeri olabilecek durumu söz konusu değil. Lüzumsuz gündem yapmayalım, vatandaşı tedirgin etmeyelim. Halen de bizde görülmedi. Ama maymun çiçeğine benzer belirtiler gösteren birçok virüs var. Her benzer görüntü için maymun çiçeği demeyelim. Medyada birtakım haberler yapılıyor, görseller paylaşılıyor sonra testlerini yapıyoruz negatif çıkıyor. İnsanlarımızda 'görüldü de bunu bir şekilde gizlediler mi, açıklamadılar mı, dünyada görülüyor da bizde niye görülmüyor' gibi bir kaygıya sebep oluyor. Yoğun temas olduğu durumlarda daha çok oluyor."

GÜNDEM Sağlık Bakanı Koca: Türkiye’de şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur

KOVİD İLE YAŞIYOR OLACAĞIZ

Kovid-19 salgınıyla ilgili de Koca, "Kovid ile nasıl yaşanılabilirliğini bilerek yaşayacağız, Kovid ile yaşıyor olacağız, tedbirlerimizi alarak, aşılarımızı yaptırarak" ifadesini kullandı.

TURKOVAC aşısının üretiminin devam ettiğini ve ellerinde yeterince bu aşıdan bulunduğunu kaydeden Koca, "Bundan sonraki süreçte daha çok hatırlatıcı doz anlamında önerdiğimiz, işte BioNTech için, TURKOVAC için, SİNOVAC için o dozlarını vatandaşlarımız yaptırıyor. Bundan sonraki süreçte, kasım aralıkta herkes yeniden bir ilave doz yaptırıp yaptırmayacağı salgının seyriyle ilgilidir, dünyadaki gelişim belirler ve onun için de aşımız var" diye konuştu.

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