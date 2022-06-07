Hayat Sağlık Bakanı Koca Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin birçok düzenleme yapılacak
GENEL SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin birçok düzenleme yapılacak

Sağlık Bakanı Koca, dünyada yayılan maymun çiçeği hastalığının Türkiye'de henüz görülmediğini açıkladı. Maymun çiçeğine benzer belirtiler gösteren birçok virüs olduğunu ve yapılan testlerin negatif çıktığını aktaran Koca, "Maymun çiçeği pandemi sebebi değil" dedi. Ayrıca Bakan Koca, sözleşmeli, kadrolu dahil sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin birçok düzenleme yapılacağını, konunun bu hafta TBMM'de komisyona gelebileceğini belirtti.

Abone Ol Google News
Osman Özgan Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin birçok düzenleme yapılacak
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği hastalığına ilişkin kabine toplantısı sonrasında gazetecilere değerlendirme yaptı.

Türkiye'de henüz görülmediğini belirtti maymun çiçeği hastalığının temasla bulaştığına dikkat çeken Koca, şunları söyledi:

ŞÜPHELENİLEN KİŞİLERE TEST YAPLIYOR

  • "Yurt dışında nasıl gelişti? Temasla oldu artı salgıyla geçiyor, damlacık enfeksiyonuyla geçmiyor. Dolayısıyla salgın, pandemi ve benzeri olabilecek durumu söz konusu değil. Lüzumsuz gündem yapmayalım, vatandaşı tedirgin etmeyelim. Halen de bizde görülmedi. Ama maymun çiçeğine benzer belirtiler gösteren birçok virüs var. Her benzer görüntü için maymun çiçeği demeyelim. Medyada birtakım haberler yapılıyor, görseller paylaşılıyor sonra testlerini yapıyoruz negatif çıkıyor. İnsanlarımızda 'görüldü de bunu bir şekilde gizlediler mi, açıklamadılar mı, dünyada görülüyor da bizde niye görülmüyor' gibi bir kaygıya sebep oluyor. Yoğun temas olduğu durumlarda daha çok oluyor."

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye’de şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye’de şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur

KOVİD İLE YAŞIYOR OLACAĞIZ

Kovid-19 salgınıyla ilgili de Koca, "Kovid ile nasıl yaşanılabilirliğini bilerek yaşayacağız, Kovid ile yaşıyor olacağız, tedbirlerimizi alarak, aşılarımızı yaptırarak" ifadesini kullandı.

TURKOVAC aşısının üretiminin devam ettiğini ve ellerinde yeterince bu aşıdan bulunduğunu kaydeden Koca, "Bundan sonraki süreçte daha çok hatırlatıcı doz anlamında önerdiğimiz, işte BioNTech için, TURKOVAC için, SİNOVAC için o dozlarını vatandaşlarımız yaptırıyor. Bundan sonraki süreçte, kasım aralıkta herkes yeniden bir ilave doz yaptırıp yaptırmayacağı salgının seyriyle ilgilidir, dünyadaki gelişim belirler ve onun için de aşımız var" diye konuştu.

Fas'ta ilk maymun çiçeği vakası görüldü
DÜNYA
Fas'ta ilk maymun çiçeği vakası görüldü

"Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin birçok düzenleme yapılacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, hasta randevularına ilişkin söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine de Koca, şunları belirtti:

  • "Bu süreçlerin, çalışanların mutluluğu ve memnuniyetiyle doğru orantılı olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla beklentileri var çalışanlarımızın. Hekim arkadaşlarımızın motive olmaları için de bunun gerekliliğini biliyoruz."

Koca, bu konuda iradenin Mecliste olduğunu belirterek, "Özlük hakları noktasında sözleşmeli, kadrolu dahil olmak üzere birçok düzenleme yapılacak. Özlük haklarıyla ilgili konunun bu hafta komisyona gelmesi kuvvetle muhtemel" şeklinde konuştu.

Diğerlerinden çok farklı

Diğerlerinden çok farklı

683 yıllık cami görenleri hayran bırakıyor.
Peşinden suya atlamayacağım

'Peşinden suya
atlamayacağım'

​ABD polisi 'boğuluyorum' diyen siyahi adamı kurtarmadı.
Mehmet Tevfik Göksu AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplenen İBBnin oyununu bozdu

​Dünyanın gözü onun üzerinde: Özellikleriyle herkesi mest etti.

Yassıada mağduru milletvekilinin otomobili satışa sunuldu.

​İşte büyükbaş ve küçükbaş için belirlenen ücretler.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi kabul edecek

Bahçeli: Türkiye bölücü terör örgütüne merhamet etmeyeceğini kanıtladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.