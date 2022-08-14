Hayat Sağlık Bakanı Koca müjdeyi verdi Önümüzdeki günlerde, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak
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Sağlık Bakanı Koca müjdeyi verdi: Önümüzdeki günlerde, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelecek günlerde, ilçelerden başlayarak, sözleşmeli kadronun yaygınlaştırılacağını belirterek, "Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak" ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Koca müjdeyi verdi: Önümüzdeki günlerde, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Beyaz Reform" etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde, ilçelerimizden başlayarak, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak. Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak."

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