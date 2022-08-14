Sağlık Bakanı Koca müjdeyi verdi: Önümüzdeki günlerde, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak

Bakan Koca paylaştı: Türkiye'de ilk kez kalp hastasına uygulandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk kez bir kalp hastasına Transhepatik ASD adı verilen tedavi yönteminin uygulandığını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk! Bursa Şehir Hastanesinde yapılan ameliyatta, kalbinde delik bulunan bir hasta kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi nedeniyle klasik yöntem yerine karaciğerde açılan tünel ile kalbe ulaşılıp, deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi.' ifadelerini kullandı.