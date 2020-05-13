Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Sağlık Bakanı Koca Önlemler aşamalı ve kontrollü şekilde hafifleyecek
GENEL SAĞLIK TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Önlemler aşamalı ve kontrollü şekilde hafifleyecek

Sağlık Bakanı Koca: Önlemler aşamalı ve kontrollü şekilde hafifleyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans yöntemiyle ikili görüşme gerçekleştirdi. Kluge, Covid-19 salgınına yönelik başarılı mücadelesi, uluslararası dayanışma ve liderliği için Türkiye’ye teşekkür etti. Bakan Koca, bu başarılı sürecin bugün Türkiye'yi bir normalleşme planı uygulama noktasına getirdiğini vurgulayarak, belirli önlemlerin aşamalı ve kontrollü şekilde hafifletilmesinin planlandığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Koca, video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Koca, video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye'deki vaka sayıları, iyileşme oranları, Türkiye'nin uyguladığı tedavi algoritması ele alındı ve normalleşme adımlarına yönelik istişarelerde bulunuldu.

Türkiye’nin pandeminin her döneminde DSÖ ile yakın bir işbirliği içerisinde süreci yürüttüğünü ifade eden Bakan Koca, "Türkiye 3T konusunda, yani test, takip ve tedavide, çok başarılı bir süreç yönettiğini açıkça ortaya koymuştur. Sizin de yakından takip ettiğiniz üzere, Türkiye'deki rakamların seyri bunu açıkça göstermektedir. Özellikle tüm dünyada yaşlı mortalitesinde çok ciddi sorun yaşanırken ülkem etkin tedavi yöntemleri ve düşük mortalite oranları ile ön plana çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, bu başarılı sürecin bugün Türkiye'yi bir normalleşme planı uygulama noktasına getirdiğini vurgulayarak, belirli önlemlerin aşamalı ve kontrollü şekilde hafifletilmesinin planlandığını aktardı.

Türkiye'nin mücadelesini konu alan çalışma

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, Türkiye'nin Covid-19’a yönelik başarılı mücadelesinin akademik yayınlara aktarılması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye’nin Avrupa için ne kadar güçlü ve önemli bir işbirliği ortağı olduğunu, bizim için ne kadar büyük önem taşıdığını bir kez daha vurgulamak isterim. Ekibinizde yer alan uzmanlarınızla birlikte, Türkiye’nin Covid-19’la mücadelesindeki büyük tecrübesinin konu edildiği bir çalışma hazırlamaktan büyük memnuniyet duyacağım" dedi.

İHA
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge

Türkiye’nin sağlık sistemindeki dönüşümün büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Kluge, bu başarının Covid-19 mücadelesine de yansıdığını ifade etti. Kluge, Türkiye’nin yürüttüğü sürecin 'en iyi uygulamalar' başlığıyla diğer ülkelerle de paylaşılması konusunda DSÖ’nün son derece istekli olduğunu kaydetti.

Kluge, "İki hafta önce düzenlenen Türk Konseyi Sağlık Bakanları Zirvesinde, tüm katılımcı ülkeler Türkiye tarafından gösterilen dayanışmanın kendileri için ne kadar önemli olduğunu ifade ettiler. Böylesi bir uluslararası dayanışma ve liderliği üstlendiğiniz için bizzat teşekkür etmek isterim. DSÖ için çok önemli olan bir hususu da vurgulamak isterim; hem Suriyeli sığınmacılara hem de sınırın diğer tarafındaki Suriyelilere yönelik uygulanan sağlık hizmetleri için takdirlerimi lütfen kabul edin" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca 'Bursa' fotoğrafıyla uyarmıştı: Kentte manzara değişmedi
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Koca 'Bursa' fotoğrafıyla uyarmıştı: Kentte manzara değişmedi
Abone Ol Google News
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Bir milyon TL'ye kadar ödülle aranan terörist yakalandı.
Kadere bak

Kadere bak

​Yangından kurtarılan ailede koronavirüs tespit edildi.
Pes dedirten manzara

Pes dedirten manzara

​Çocuğunu elinden tutan, izin saatinde alışverişe koştu.
75 milyon euro'luk ihmal

75 milyon euro'luk ihmal

​Fenerbahçe, elindekini de kaybediyor.
'İmamoğlu aramadı!'

'İmamoğlu aramadı!'

İBB'nin şehit itfaiyecisi Çolak'ın ağabeyi veryansın etti.
Yıkım durduruldu

Yıkım durduruldu

Belediye nazikçe sökerken, Özdil'in avukatı soluğu adliyede aldı.

'Mansur Yavaş<br>algı peşinde'

'Mansur Yavaş
algı peşinde'

​'İstediği parayla değil asbestli Ankara'nın yeni boruları bile değişir.'

Fenerbahçe için<br> teklifleri reddetti

Fenerbahçe için
teklifleri reddetti

Sarı lacivertlileri heyecanlandıran açıklama geldi.
Sıcak hava <br>dalgası geliyor

Sıcak hava
dalgası geliyor

​Mevsim normallerinin 13 dereceye kadar üzerine çıkacak.
Mesafeli<br>tatil başlıyor

Mesafeli
tatil başlıyor

​Bakan Ersoy otellerin uyacağı kuralları açıkladı.
Bu mutluluk görülmeye değer

Bu mutluluk görülmeye değer

Günler sonra sokağa çıkıp doyasıya eğlendiler.
Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

İndirim sonrası üç ilde pompada yeni fiyatlar...
Akşener'e<br>'aracı' cevabı

Akşener'e
'aracı' cevabı

​Hatırları hoş olsun diye isim verecek değilim, kendileri açıklasınlar.
Okullar<br> ne zaman açılacak?

Okullar
ne zaman açılacak?

Bakan Selçuk 'tek cevabı var' dedi ve açıkladı.
Kubbeler şehri<br>Semerkant

Kubbeler şehri
Semerkant

​Emir Timur'un kabrine kırk bin kez yazılan lafız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.