Hayat Sağlık Bakanı Koca SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz
GENEL SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca: SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz

Sağlık Bakanı Koca: SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz, en iyisini yapmak üzere tüm güncel gelişmeleri takip ediyoruz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "SMA Hastası çocuklarımızın durumu ile ilgili SMA Bilim Kurulumuz önemli bir toplantı yaptı. Bilimin gösterdiği her yolu çocuklarımızın tedavisi için değerlendireceğimizden emin olunuz. Uygun hastada uygun tedavi kesinlikle devreye alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Abone Ol Google News
Umudun adı Türkiye

Umudun adı Türkiye

Okyanusun ortasındaki vatandaşına ilaç ulaştırdı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Vallahidrift atmadım

'Vallahi
drift atmadım'

​Görüntüler ortaya çıkınca araca el konuldu.

​Başkan ve Sumudica'dan birbirlerine sert sözler.
İstanbul'da<br>hareketli dakikalar

İstanbul'da
hareketli dakikalar

Havaya ateş açıp kaçtılar köprüde yakalandılar.

Dehşete<br>düşüren görüntü

Dehşete
düşüren görüntü

Sokak ortasına atarken yakalandılar.

Denize düştü

Denize düştü

62 yolcusu ile kaybolan uçağın akıbeti belli oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Boğaziçi' tepkisi.
Cezası<br>2 bin 67 lira oldu

Cezası
2 bin 67 lira oldu

​Araç sahipleri dikkat: Rakamlar değişti!

İstanbul için<br>'sarı' kodlu uyarı!

İstanbul için
'sarı' kodlu uyarı!

Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.
WhatsApp'a alternatif arayışı hızlandı

WhatsApp'a alternatif arayışı hızlandı

İşte tercih edebileceğiniz 8 yeni mesajlaşma uygulaması.
Golle döndü

Golle döndü

​Cenk Tosun, attığı şık golle alkış topladı.
Önü 2012<br>arkası 2010 model

Önü 2012
arkası 2010 model

Satın aldığı ​ikinci el araçta hayatının şoku yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.