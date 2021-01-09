Sağlık Bakanı Koca: SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "SMA Hastası çocuklarımızın durumu ile ilgili SMA Bilim Kurulumuz önemli bir toplantı yaptı. Bilimin gösterdiği her yolu çocuklarımızın tedavisi için değerlendireceğimizden emin olunuz. Uygun hastada uygun tedavi kesinlikle devreye alınacaktır." ifadelerini kullandı.

SMA Hastası çocuklarımızın durumu ile ilgili SMA Bilim Kurulumuz önemli bir toplantı yaptı. Bilimin gösterdiği her yolu çocuklarımızın tedavisi için değerlendireceğimizden emin olunuz. Uygun hastada uygun tedavi kesinlikle devreye alınacaktır. pic.twitter.com/FN9eINMz0C — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 9, 2021

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