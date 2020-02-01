Hayat Sağlık Bakanı Koca Türkiyede Corona virüsü tanısı olan hasta yok
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Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de Corona virüsü tanısı olan hasta yok

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de Corona virüsü tanısı olan hasta yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "yeni tip koronavirüs" konusundaki güncel gelişmeler ve Çin'den tahliye edilen vatandaşlar hakkında açıklama yaptı. Koca, "88 kişiden numune alınarak analiz edildi. Türkiye'de kesin olarak yeni koronavirüs olan hastamız olmadı" dedi.

Haber Merkezi AA
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamada bulundu.

Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle:

1 Şubat saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 26 ülkede toplam 11 bin 791 vaka görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de.

Bugüne kadar farklı illerden bildirilen 88 şüpheli kişiden numune analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hasta olmadı.

Uçak saat 20.00 civarında Ankara'ya inecek

Çin'in Vuhan kentinden getirilen 42 kişinin hiçbirinde en ufak bir hastalık belirtisi yok. Çin'den gelen uçak saat 20.00 civarında Ankara'ya inmesi planlanıyor, uçaktakiler Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecek. Gelenler 14 gün süreyle hastanede, tek kişilik odalarda takip edilecek.

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Şu ana kadar toplam 13 bin yolcu tarandı ve herhangi şüpheli bir yolcuya şu ana kadar rastlanmadı.

Aileleriyle birlikte 32 Türkiye, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavut vatandaşı olak üzere 42 yolcumuz geliyor. Hiçbirinde en ufak hastalık belirtisi yok. Böyle bir durum olsa, uçuşuna izin verilmeyecekti.

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