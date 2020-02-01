Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de Corona virüsü tanısı olan hasta yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamada bulundu.

#CANLI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor. https://t.co/lGxvtL2wOg — Yeni Şafak (@yenisafak) February 1, 2020

Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle:

1 Şubat saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 26 ülkede toplam 11 bin 791 vaka görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de.

Bugüne kadar farklı illerden bildirilen 88 şüpheli kişiden numune analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hasta olmadı.

Uçak saat 20.00 civarında Ankara'ya inecek

Çin'in Vuhan kentinden getirilen 42 kişinin hiçbirinde en ufak bir hastalık belirtisi yok. Çin'den gelen uçak saat 20.00 civarında Ankara'ya inmesi planlanıyor, uçaktakiler Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecek. Gelenler 14 gün süreyle hastanede, tek kişilik odalarda takip edilecek.

GÜNDEM Çin'den getirilen Türklerin karantina altında tutulacakları hastane belli oldu

Şu ana kadar toplam 13 bin yolcu tarandı ve herhangi şüpheli bir yolcuya şu ana kadar rastlanmadı.

Aileleriyle birlikte 32 Türkiye, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavut vatandaşı olak üzere 42 yolcumuz geliyor. Hiçbirinde en ufak hastalık belirtisi yok. Böyle bir durum olsa, uçuşuna izin verilmeyecekti.