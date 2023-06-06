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Sağlık Bakanı Koca yeni dönemde yapılacakları tek tek sıraladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yeni dönemle ilgili yapılacakları tek tek açıkladı.

09:17 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevine devam eden isimlerden biri oldu.

Bakan Koca sosyal medyada hesabından yeni dönem ile ilgili yapılacakları sıraladı.
İşte liste şu şekilde:
  1. Deprem bölgesinde yapımına başlanan hastanelerin tamamlanması
  2. SMA hastalarına yönelik çözümlerin sonuçlandırılması
  3. Randevu sistemindeki sorunların çözümü
  4. Yapımı devam eden Şehir Hastanelerinin tamamlanması
  5. Nadir hastalıkların tedavisi için özel hastane kurulması
  6. Aile hekimliği sistemimin güçlendirilmesi
  7. Aile Diş Hekimliğinin yurt çapında uygulamaya konması
  8. 65 yaş üstü büyüklerimize özellikli sağlık hizmeti sunacak Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerinin kurulması
  9. İlaç ihtiyacımızın karşılanmasında kutu bazında sağlanan yerlileşme oranının değer bazında artışının sürdürülmesi
  10. Hıfzısıhha projesinin hayata geçirilmesi
  11. Sağlık Vadisi projesinin hayata geçirilmesi
  12. Sağlık teknolojilerine yatırımın artırılması
  13. Sağlık çalışanlarının şartları ve haklarında iyileştirmeler yapılması, tamamlanan şiddet eylem planının hayata geçirilmesi
  14. Tüm çabamız, hepimizin daha iyi olması için.

#Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanlığı
#SMA
#deprem
#Aile Diş Hekimliği
1 saat önce
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