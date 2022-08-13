Sağlık Bakanı Koca yeni hedefi duyurdu: Yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter

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Adalet Bakanı Bozdağ'dan hakimleri tehdit eden Kılıçdaroğlu'na tepki: Bunların hukuk devletine inancı laftadır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Bakan Bozdağ, "Daha şimdiden, 'Benim hakimlerimi ödüllendireceğim, benim hakimim olmayanları da cezalandıracağım.' diye tweet atıyor adeta. Böyle bir şey olur mu? Bunların hukuk devletine inancı emin olun laftadır." dedi.