Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş ve üstüne teşekkür

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, coğrafi bilgi altyapısını bireysel kullanıma açarak günlük yaşamı herkes için kolaylaştıracak bir süreci başlattıklarını belirterek, "Toprağımızın bilgisini yine topraklarımız için, milletimiz için kullanacağız." dedi.