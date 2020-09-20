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Sağlık Bakanı Koca'dan 'grip' uyarısı: Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım​

Sağlık Bakanı Koca'dan 'grip' uyarısı: Koronavirüsle aynı şekilde bulaşır, lütfen daha dikkatli olalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşan grip mevsimi öncesi uyarıda bulundu. Koca, "Gribin sebebi İnfluenza virüsü, koronavirüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar. Koronavirüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaklaşan grip mevsimi öncesinde uyarıda bulundu.

Koca, yaptığı açıklamada, "Gribin sebebi İnfluenza virüsü, Koronavirüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar. Koronavirüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım" ifadelerini kullandı.

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