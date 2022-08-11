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Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin paylaşım: Carpe diem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin yönetmeliğin yayınlanmasına az bir süre kaldığını ifade etti.

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Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Kocadan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin paylaşım: Carpe diem
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Carpe diem. Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı." ifadesini kullandı.

  • Sağlık Bakanı Koca, daha önce gazetecilerin, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin sorusuna, "Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek." yanıtını vermişti.

Koca, sosyal medya hesabından daha önce de "Sağlıkta çözülemeyecek sorunumuz yok. Çareleri ya uygulamaya konuldu veya konulmak üzeredir. Sağlık çalışanlarımız son 2,5 yılın ağır şartlarında yıprandı. Yapılan iyileştirmeler 15 Ağustos'ta herkes için gözle görülür hale gelecek. Sizler için de üstümüze düşeni hızla yapıyoruz." paylaşımını yapmıştı.

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